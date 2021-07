MIAMI, Estados Unidos. – El artivista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro (MSI), publicó este jueves el video de un recorrido por La Habana, donde aparece cantando el tema “Patria y Vida” al interior de un almendrón (taxi).

Durante su recorrido, el popular tema musical, que se ha convertido en un himno de libertad dentro y fuera de la Isla, también se escucha en el equipo reproductor del vehículo.

“Así me da la bienvenida un taxista en su carro. El cubano apostó por ‘Patria y Vida’. Estamos conectados”, escribió Otero Alcántara en su muro de Facebook, al compartir el video.

Por su parte, en la grabación explicó: “Esto es desde La Habana, Cuba, para que digan que los cubanos estamos puestos. No voy a poner al chofer para no meterlo en candela y porque esto lleva más cabeza que cuerpo ahora mismo, pero estamos puestos. Mira aquí, por La Habana entera, en un taxi, puesto ‘Patria y Vida’”, aseguró.

En otro momento, insistió en no revelar la identidad del conductor del vehículo: “El chofer me dijo que quería hablar, pero no lo vamos a poner, para que vean que estamos puestos de verdad”.

“Este que está al lado mío es uno de los cubanos que está puesto [ininteligible]. Vamos a construirle el espacio pa’ que salgan pa’ la calle todo el mundo, pero con inteligencia. Estamos conectados”, pidió.

Otero Alcántara recalcó que se trataba de “un taxi normal”.

“No es invento ni nada. Estamos puestos”, dijo.

Por su parte, en el único momento que se le puede escuchar, el chofer apunta que no conocía previamente a Otero Alcántara.

El tema “Patria y Vida”, interpretado por el dúo Gente de Zona y los músicos Yotuel Romero, Descemer Bueno, Maykel Osorbo y El Funky, fue lanzado a inicios de febrero de 2021. De inmediato, alcanzó miles de reproducciones en YouTube y se difundió de manera informal dentro de la Isla.

Desde ese momento, numerosas manifestaciones de descontento popular en la Isla han usado el grito de “Patria y Vida”, en contraposición a la consigna castrista “Patria o Muerte”, para quejarse por la violación de derechos humanos básicos o hacer reclamos al régimen de La Habana.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.