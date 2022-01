MIAMI, Estados Unidos. – El senador canadiense Leo Housakos pidió este jueves a sus compatriotas que no apoyaran al régimen de Cuba. El político compartió en Twitter la historia de tres turistas quebequenses aisladas en un hotel cubano tras dar positivas a la COVID-19.

“¿Cuándo se darán cuenta los canadienses de que detrás de las hermosas playas y centros turísticos de Cuba se esconde una dictadura, sin respeto por los derechos humanos ni por los seres humanos?”, se preguntó el senador en esa red social.

“Los canadienses no deben apoyar este régimen y arriesgar su propia seguridad”, pidió.

Este miércoles 5 de enero trascendió a la prensa canadiense que tres jóvenes turistas de Quebec que se encontraban de vacaciones en Cuba y resultaron positivas a la COVID-19 vivieron “una pesadilla” en el hotel para aislamiento adonde fueron enviadas.

La joven Laurianne Gagné, de 22 años, relató al periódico La Presse, que un día antes de su salida del Memories Caribe Beach Resort, un hotel de cuatro estrellas de Cayo Coco, dio positiva a la COVID-19. Más adelante, las autoridades del hotel le informaron que sería trasladada en ambulancia a una nueva instalación, que resultó ser el Hotel Playa Paraíso, donde otras mujeres quebequenses también habían sido aisladas.

Las tres fueron trasladadas a un pequeño apartamento de dos habitaciones. “El ambiente era pesado. Todos estaban molestos, asustados y preocupados. No era seguro. Poníamos una silla frente a nuestra puerta. Estábamos preocupados, y nuestras familias también”, dijo Gagné a La Presse.

La joven denunció que en su alojamiento no hay jabón ni papel higiénico. “Parecía un lugar abandonado. Había arañas por toda mi cama”, agregó Audray-Ann Lapointe, otra joven de 19 años que fue puesta en aislamiento en el mismo hotel.

Las turistas canadienses recibían comidas en horarios aleatorios y no tenían conexión a internet para comunicarse con sus familias. Asimismo, lamentaron la escasez de agua y el mal estado de los alimentos.

Todas deploraron la falta de honestidad de las agencias de viajes ante la situación epidemiológica de Cuba. “Mi agencia de viajes, Voyage à Rabais, me dijo que no había ningún caso de COVID-19 allí y que el problema estaba en Quebec. No recibimos ninguna advertencia, no esperábamos eso en absoluto”, dijo Guylaine Pellerin.

Finalmente, recomendaron a otros turistas canadienses que cancelaran o pospusieran su viaje a Cuba. “Si hubiera sabido que iba a ir así, nunca habría ido”, terminó Lapointe.

