LA HABANA, Cuba. – El reportero de CubaNet Osniel Carmona Breijo fue detenido el pasado jueves 28 de abril en las afueras del Parque Infantil La Mariposa, perteneciente al complejo Parque Lenin del municipio Arroyo Naranjo, donde tomaba imágenes para un trabajo periodístico, informó a este medio el propio comunicador.

Carmona Breijo fue trasladado a la Novena Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), en San Miguel del Padrón, donde permaneció aproximadamente 18 horas encerrado en una habitación de apenas dos metros cuadrados, sin luz ni ventilación.

“La sensación de claustrofobia y de asfixia fue enorme, incluso sentí alivio cuando entraron los oficiales de la Seguridad de Estado (SE). Pensé que después del interrogatorio y las amenazas seguro me pasarían a un calabozo común, y con suerte me pondrían en libertad ese mismo día”, detalló el periodista, quien amplía que es la segunda ocasión en que es llevado a la misma unidad de la PNR.

Durante la detención, fue interrogado en dos momentos. Los oficiales de la SE Jorge y Yaser amenazaron con golpearlo, ocuparle la cámara fotográfica que portaba y su teléfono celular, en caso de no ofrecer información acerca de las fuentes anónimas que había utilizado en publicaciones recientes y los temas que tenía previsto abordar en próximos reportajes.

“No sigas jodiendo, tú no piensas en las personas que estás embarcando por ponerlas a hablar basura del Gobierno. Yo sé que a ti no te importa. Tú eres un HP que no le importa más nada que andar de chismoso por ahí, en cualquier momento te vamos a dejar como los tres monitos: ciego, sordo y mudo”, le dijo uno de los represores a Carmona, según el periodista reconstruye.

Del mismo modo, asegura, le negaron el derecho a realizar una llamada telefónica, beber agua o saber la hora.

De acuerdo con su reporte, para intentar alejarlo del ejercicio periodístico los oficiales de la SE mencionaron que iniciarían un proceso judicial en su contra, sustentado en figuras delictivas como la “usurpación de funciones” y la participación en una “actividad económica ilícita”.

“Me pidieron el título de periodista, pero obviamente hace mucho tiempo que saben que no lo tengo, que comencé en esta profesión de manera empírica y que para ser periodista no se necesita ningún papel que lo certifique. ¿O quién le dio ese título a Fidel Castro, que se cansó de publicar mamotretos en los medios oficiales, o a Humberto López?”, preguntó el reportero.

Carmona Breijo fue puesto en libertad a las 8:00 a.m. del día siguiente. El reportero destaca que, antes de marcharse, ambos represores le notificaron que la PNR efectuaría un registro en su domicilio.

“Tengo que ser honesto, me alegro que no haya pasado porque no tengo casa propia. Vivo con personas que psicológicamente son vulnerables a una situación de este tipo. Pero de todos modos nada hubiera cambiado, mi respuesta hubiera sido hacer más y mejores reportajes”, terminó.

