Padre cubano reclama desde la Isla custodia de su hija nacida en EEUU

MIAMI, Estados Unidos.- Luego de que su madre falleciera después del parto el pasado 2 de marzo en Miami, la suerte de la pequeña Valeria se ha convertido en el centro de una batalla legal, pues la custodia de la recién nacida es reclamada por el padre que vive en Cuba.

El cubano Yoelvis Gattorno y su esposa Yarisleidy Cuba concibieron a la niña en la Isla, pero la madre emigró a EEUU, donde, además de pasar por el período de gestación, llevaba a cabo los trámites para reclamar a Gattorno por reunificación familiar.

Sin embargo, la mujer murió luego de dar a luz a Valeria, en el hospital Jackson Memorial de Miami. La historia ha trascendido en redes sociales y fue abordada por el periodista Mario Vallejo.

Desde entonces, Gattorno ha iniciado una batalla legal por obtener la custodia de su hija desde Cuba, luego de que un juez le otorgara la custodia temporal de la pequeña a Nairobi Pacheco, prima de Yarisleidy.

Según Gattorno, haber concedido la custodia temporal a Pacheco hizo que él perdiese el derecho a estar junto a su hija.

“Ella (Pacheco) me está prohibiendo tener a mi hija”, dijo Gattorno en una videollamada con Univisión 23. El cubano solicitará una visa humanitaria para entrar a EEUU y demostrar que es el padre de la pequeña.

Según el cubano, la demanda que interpuso Pacheco contra el hospital por mala práctica es una estrategia para ganar dinero a costa de la muerte de su esposa.

“Ella debe tener la demanda diciendo que se siente muy afectada por la pérdida de mi esposa y no son cuatro pesos los que me van a devolver a mi esposa, sino los que me están alejando de mi hija”, añadió.

Por otra parte, el Jackson Memorial de ha dicho a Gattorno que no podía seguir comunicándose con él porque su esposa “nunca indicó quién era el padre ni proporcionó ningún nombre al respecto”.