Un muerto y un herido deja accidente de tránsito en Arroyo Naranjo

LA HABANA, Cuba.- Una persona falleció y otra resultó herida como consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido este 29 de julio en la tarde, a la entrada norte del puente La Chorrera, punto que divide los Consejos Populares Managua y Eléctrico, municipio Arroyo Naranjo.

Según comunicaron fuentes presenciales, sin precisar la identidad de los implicados, la víctima fatal viajaba en el asiento delantero de la derecha del vehículo, un Gely perteneciente a la empresa Cubataxi, que se encontraba prestando servicios en la transportación de personal de Salud y pacientes de la COVID-19.

La información difundida señala que en el accidente de tránsito resultó lesionado el conductor, quien sobrevivió al impacto del vehículo contra los postes de 50 centímetros que a la entrada del puente protegen de una caída que llega a alcanzar de 10 metros. Al momento de ser trasladado al hospital Julio Trigo, el conductor presentaba heridas graves y se desconoce el desenlace final de su estado de salud.

Esteban Falcón, primera persona en socorrer a los accidentados, explicó que la colisión se originó debido a que el conductor del taxi, con matrícula B-214354, tuvo que abandonar la vía para evitar chocar frontalmente con un camión que circulaba por la senda contraria.

“El camión marchaba delante de mí, por el medio de la calle que está súper estrecha, así que nada más pude sentir el estruendo. Cuando miré, el taxi ya se había comido como seis o siete postes y el tipo del camión ni por enterado se dio, no se detuvo”, comentó Falcón, quien conducía una moto eléctrica.

Foto del autor Foto del autor

Otro de los conductores que prestó primeros auxilios, Yoel Duquesne Villa, describió que “el chofer —del taxi— se movía como intentando zafarse el cinturón de seguridad, pero no podía, no tenía fuerzas. Tenía la cara y los brazos empapados de sangre. El otro hombre casi no tenía sangre en el cuerpo y sin embargo estaba muerto”.

El puente La Chorrera, contiguo al mausoleo del mártir mambí Adolfo del Castillo, se encuentra ubicado en una peligrosa curva cerrada de la Calzada de Managua, sobre el río que a unos cien metros nace de la presa Ejército Rebelde.

De casi 20 kilómetros, la arteria atraviesa de norte a sur al municipio Arroyo Naranjo, donde el puente La Chorrera constituye uno de los puntos de mayor ocurrencia de accidentes en el municipio.

Osvaldo Videaux, uno de los miembros de la brigada motorizada de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), que acudió al lugar, destacó que como promedio todas las semanas ocurre un accidente de tránsito en el puente.

“Por violaciones al derecho de vía, exceso de velocidad y consumo de bebidas alcohólicas, fundamentalmente”, argumenta Videaux sobre las causas que originan los accidentes de tránsito. “Los conductores pasan por alto que ese tramo, de menos de cien metros, es uno de los más mortales que tiene la provincia”.