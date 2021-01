LA HABANA, Cuba. – Una persona murió y otras dos resultaron heridas ―una de ellas de gravedad― como resultado de un accidente de tránsito ocurrido aproximadamente a las 12:00 del día de este 6 de enero en la Calzada de Managua, en el municipio de Arroyo Naranjo.

Según información ofrecida por Vladimir Primelles, uno de los miembros de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) que trabajó en la preservación de la escena del accidente, el siniestro tuvo lugar cuando un camión marca Kamaz, perteneciente a la Empresa de Construcciones Militares, se volcó fuera de la carretera en una maniobra para evitar golpear a varios bicicleteros que intentaba rebasar.

El agente del orden amplió que el fallecido es un trabajador de la Empresa que viajaba en la parte trasera del vehículo, sobre una carga de ocho metros cúbicos de polvo de piedra.

“Al chofer no le pasó casi nada, tenía unas cortadas leves en la cara, arañazos prácticamente. A su acompañante sí se lo llevaron grave, creo que tenía más sangre en la ropa que dentro de las venas”, comentó Primelles antes de confirmar que las tres víctimas fueron trasladadas en autos patrulleros al hospital Julio Trigo.

El siniestro tuvo lugar al frente de una antigua escuela convertida en albergue, perteneciente al Consejo Popular Managua. Residentes en el lugar de los hechos, que prestaron auxilio a los accidentados, señalaron que la víctima fatal fue encontrada sobre la hierba a más de 10 metros de la posición final del camión.

Yordy Cordero, uno de los socorristas, destacó que varias personas llamaron para reportar el accidente, pero que “nunca llegó una ambulancia a dar la cara”.

“Pasaron 20 minutos y aquí no llegaba nadie; para colmo no pasaba ningún carro que ayudara. La policía fue quien vino, pero se demoró bastante si se tiene en cuenta que a dos kilómetros de aquí hay una estación. Aunque creo que al muchacho que iba arriba no lo salvaba nadie”, lamentó Cordero.

De acuerdo con varios conductores que conocen la zona, una secuencia de más de 100 metros de baches a ambos lados de la calle aumenta peligrosamente el riesgo de accidentes en ese tramo de vía.

“Hay que ser extremadamente precavido, aquí ruedan muchas motos eléctricas y bicicletas. Cuando menos te lo esperas una de ellas se te abre para esquivar los baches”, explica Marcos Portales, conductor de un Lada estatal. “¿Las autoridades? Nada. Solo les importa sofocar a la gente con la licencia, pero no cumplen con su deber de arreglar las vías”.

