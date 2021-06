MIAMI, Estados Unidos. – Este viernes, un joven cubano protagonizó una protesta ante una multitud de personas reunidas en una cola, en la ciudad de Morón, provincia de Ciego de Ávila, según consta en dos videos publicados en Facebook por Dairis González Ravelo, quien se presenta en esa red social como periodista independiente.

“Esto pasó en horas de la mañana (viernes) en mi pueblo (Morón), en la esquina del Banco Popular, en Callejas. Un joven que se cansó ya también y salió a reclamar sus derechos”, escribió González Ravelo en la nota que acompaña los dos videos.

“¡Ya llegó la hora!”, se escucha decir al joven en uno de los videos. “¡No hay dinero, no hay comida!”, agrega en otro momento. “¡El pueblo tiene miedo y no se les puede tener miedo! ¡Patria y Vida es lo que hay! ¿Qué más quieren?”, también asegura.

Por su parte, la persona que graba, dice: “¡Ave María, un mitin! Ese tipo lo que está es loco. (…). Este lo que va (es) a dormir calentico”, en alusión a que sería arrestado por su protesta.

En los comentarios generados por la publicación de Facebook, varios internautas criticaron la actuación de las personas presentes en la cola, que no se sumaron a la protesta ni prestaron atención a las palabras del joven.

“Qué tristeza me da ver cómo lo miran y no dicen nada. Esperando que otros hagan por ellos”, escribió la usuaria Verónica Adler. Mientras, Duniel Boladeres Palencia apuntó: “Con 10 personas que se le hubiesen sumado no los paraba nadie”.

Por su parte, González Ravelo pidió dejar de mirar y apoyar al joven. “Si está loco o no, no me interesa porque lo que habla no es de lic(enciado), es la cruda realidad de Cuba”, señaló.

En uno de los videos puede verse que un mayor del Ministerio del Interior se acercó a la escena e interpeló al joven. “Yo estoy conversando con el pueblo, no con ustedes”, se dirige el manifestante al oficial.

Aunque, más adelante, varias personas se acercan a disuadirlo para que abandone la protesta, en la grabación no consta que haya sido detenido.

Después que varios internautas sugirieran que el joven estaba “loco”, la usuaria de Facebook Yuris Padilla dijo que lo conocía, tanto a él como a su familia. “Aunque una persona tenga problemas de los nervios, no quiere decir que este fuera de sí, porque entonces aquí hubiéramos muchos locos más. Todo lo que está diciendo Magdiel es la pura realidad”, escribió.

Con la agudización de la crisis económica y el incremento de la represión, las protestas en la vía pública se han hecho más comunes. Solo en mayo se reportaron 231 manifestaciones públicas de descontento, un 13% más que el mes anterior, indicó esta semana el Observatorio Cubano de Conflictos (OCC).

