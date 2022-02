MIAMI, Estados Unidos. — Patria y Vida, la canción interpretada por Yotuel, Gente de Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo y el Funky, cumplirá un año el próximo 16 de febrero.

Con más de 10 millones de visualizaciones en YouTube y dos Latin Grammy, el tema se convirtió en el himno de la resistencia y la libertad para los cubanos dentro y fuera de la Isla durante 2021, fundamentalmente, durante las manifestaciones antigubernamentales del pasado 11 de julio.

Cuestionado por la Agencia EFE sobre el éxito de Patria y Vida, uno de sus intérpretes asegura que la realización por haber formado parte del tema no opaca el sufrimiento por los miles de cubanos presos políticos recluidos en cárceles castristas.

“Yo no celebro nada, yo me alegro de las cosas que están pasando gracias a los acontecimientos de Patria y Vida, pero, créeme, no estoy para celebrar. Estaré contento, me reiré y festejaré cuando esté con mis hermanos que han sufrido en carne propia todas estas duras circunstancias”, señaló Eliécer Márquez Duany, mejor conocido como El Funky.

Márquez Duany fue uno de los dos intérpretes que grabó su fragmento de la canción desde Cuba. Arribó a Estados Unidos el pasado 1ro de noviembre, país donde pedirá asilo político.

Actualmente, El Funky se dedica a lanzar su carrera musical en EE. UU. Sin embargo, dejó claro a EFE que no olvida a sus amigos Maykel Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara, dos de los artistas que aparecen en el videoclip de Patria y Vida y que se encuentran en prisión desde el pasado año por oponerse al régimen cubano.

Maykel Osorbo, cuyo nombre real es Maykel Castillo Pérez, fue otro de los intérpretes de la canción. Recluido en la prisión de Kilo 5 y medio, en la provincia de Pinar del Río, Osorbo es, hasta ahora, el único artista que ha ganado un premio tan importante como el Latin Grammy estando privado de su libertad.

A la par de su éxito arrollador en Cuba, Patria y Vida también cobró popularidad rápidamente en Miami. La frase que da título a la canción no solo se convirtió en lema del exilio cubano, sino que empezó a aparecer en automóviles, paredes, camisetas, etc.

Al impacto que ya tenía Patria y Vida entre los cubanos se sumaron dos premios Latin Grammy a Mejor Canción del Año y Mejor Canción Urbana.

“Patria y Vida es una de las pocas canciones del repertorio latino contemporáneo que no solamente se lanzó muy de frente a pedir un cambio, sino que lo hizo a pesar de que sus intérpretes tenían mucho que perder haciéndolo”, comentó a la Agencia EFE Leila Cobo, directora ejecutiva para contenido y programación latina en la revista Billboard.

Otro de los que exaltó el valor de la canción fue el saxofonista cubano Paquito D´ Rivera, quien reconoció ante EFE que el éxito del tema lo tomó por sorpresa.

“A mí el tremendo éxito me tomó por sorpresa y aunque no cultivo ese tipo de música, me impactó la canción (…) Se puede hablar de un antes y después de Patria y Vida”.

