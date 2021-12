MIAMI, Estados Unidos. – La periodista de CubaNet María Matienzo denunció este miércoles que el agente de la Seguridad del Estado Osmany Argüelles, alias Denis, la había amenazado con acusarla y procesarla por el supuesto delito de difamación, poco después que lo llamara “acosador” en redes sociales.

“Me acaba de llamar Bárbara Farrat, madre del niño preso por manifestarse el 11J, para pedirme que me cuidara porque el represor, acosador de mujeres que se hace llamar Denis fue a decirle que yo no sabía qué era acoso, y que me acusaría de difamación”, explicó Matienzo en Twitter.

El pasado 26 de diciembre, la periodista publicó una foto de dicho oficial de la Policía política y denunció: “Este tipo es de los que se creen que acosar mujeres es un trabajo. Se hace llamar Denis. Es un esbirro del Ministerio del Interior y ahora amenaza con las cárceles a Bárbara Farrat, la madre de Jonathan Torres, un niño preso. Antes amenazó a Thais Maylen y a Mary Karla Ares”.

En otro tuit, Matienzo agregó que el hostigamiento de mujeres activistas, periodistas y ahora madres y esposas de los presos del 11J tenía “sesgo de género y matices de acoso sexual”.

“Denis ha acosado a Thais, a Mary Karla y a Bárbara. Parece que comenzará a acosarme a mí”, lamentó.

En conversación con CubaNet, Matienzo precisó que conoció al agente Denis “a través de las redes porque es uno de los represores más famosos de los últimos tiempos”.

“El problema de estos acosadores asalariados ―consideró― es que creen que porque ellos están legales haciendo eso, y les pagan un salario, acosar no es un delito, y claro que lo es”.

“Supongo que sea un método de mantenernos asustados a todos durante fin de año y principio de año nuevo. No creo que el tal Denis, Osmany Argüelles, actúe por libre y espontánea voluntad. Esa gente no tiene voluntad propia. Lo que sí es seguro es que ha habido una ola de acosos e interrogatorios en estos días alrededor mío. Y no dudo que esto sea parte del plan”, consideró.

Matienzo también aseguró que no piensa “dejar de denunciar el caso de Jonathan ni de los otros 15 niños presos, ni de las más de 800 personas encarceladas” por manifestarse el 11 de julio a lo largo de la Isla.

