MIAMI, Estados Unidos.- El actor cubano Ulyk Anello aseguró este jueves en entrevista con el presentador radicado en Miami, José Carlucho, que es consciente de que sus declaraciones de ayer miércoles tendrán posibles consecuencias, sin embargo, explicó que ya no aguanta más.

“Cuando lo hice fue a sabiendas de todas esas consecuencias que pueden venir para arriba de mí”, dijo Anello, y reiteró que “me hubiera encantado que este país funcionara y quedarme aquí, dándole alegría a mi pueblo, pero ya no doy más”.

“Mientras yo no tenía hijos, no sé qué podía pasar, ahora que los tengo sé lo que cuesta alimentarlos”, agregó.

Ulyk Anello, padre de una niña de dos años, un varón de ocho y una hija 20 años, reveló que “nunca he estado a favor ni en contra. He puesto mis cosas en las redes como lo ha hecho un montón de gente”, pero “con la comida de mis chamas no puedes jugar porque tú no me la das”, afirmó en referencia a Miguel Díaz-Canel y a su gestión.

El actor, quien señaló que lo único que ha hecho en Cuba es trabajar y agradecer el cariño del pueblo, explicó que la comida se le echó a perder como consecuencia del apagón nacional, y solo pudo salvar “seis míseros bistecitos de cerdo” que con mucho sacrificio su hermana desde el exterior para su madre y para sus hijos.

“No es con el dinero que tú me pagas que yo lo pude comprar. No puedo permitir que me lo eches a perder”, insistió una vez más en referencia al gobernante cubano.

En dos videos publicados en su cuenta de Instagram, este miércoles el actor cubano arremetió contra Díaz-Canel después de tres días de apagón.

“Aquí llevo tres días sin corriente”, dijo Anello en el primero de sus videos. “Díaz-Canel, contigo, mi hermano. ¿Tú tienes comida porque te la ponen los carneros de pin… esos que te pusieron a ti como presidente? Mis hijos se están quedando sin comida. Cuando se me pudra la comida que tengo ahí te la voy a poner en la puerta del Consejo de Estado”, advirtió.

Anello pidió además a Díaz-Canel que dimitiera. “No resuelves nada. ¿Dónde están los tantos millones que te donaron para arreglar la termoeléctrica de pin… esa que no funciona? ¿Dónde están? En la vida se había visto esto. Mucha muelita, mucho bla bla bla y no resuelves nada. Acaba de irte ya”, pidió.

En un segundo video, el actor sugirió que no temía las consecuencias de sus palabras. “Ya esto es para que me vengan a buscar, Brigadas Especiales, todo el mundo. Me van a tener que matar o botarme de este país porque ya no me voy a callar más”, dijo.

A finales de agosto Ulyk Anello confirmó en Facebook que no estaría más en el programa dramatizado policíaco “Tras la huella”, pues fue sancionado en la Televisión Cubana tras conceder una entrevista a un periodista de Miami y poner una flor blanca como foto de perfil en sus redes sociales.

“No estoy más en Tras la Huella porque me vetaron, sancionaron, lista negra, por conceder una entrevista a un periodista de Miami y por poner una flor blanca en el perfil de Facebook e Instagram”, dijo en ese momento.

