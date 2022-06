MIAMI, Estados Unidos. — La Copa Mundial de Fútbol Sub-20 Turquía 2013 fue el último certamen balompédico de primer nivel que contó con una selección de la Isla, integrada en aquella ocasión por un talentoso grupo de jóvenes a quienes no pocos calificaron como la nueva generación dorada.

Pese a que Cuba no superó la fase de grupos de aquel torneo, la base de esa selección descollaría luego en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz 2014, en la que obtuvo la medalla de bronce.

Sin embargo, la no clasificación a Rusia 2018 y los numerosos abandonos de muchos de esos jóvenes en busca de convertirse en profesionales terminaron por sepultar las aspiraciones del fútbol cubano, que en lo que va de siglo no ha estado ni cerca de clasificar a una Copa del Mundo.

En aquella nómina de Turquía 2013 destacan nombres como los de Sandy Sánchez, Adrián Diz, Abel Martínez, Andy Baquero, Daniel Sáez, Arichell Hernández, Maykel Reyes y Yordan Santa Cruz. Por una u otra causa, la mayoría de esos nombres no figuran en la selección nacional de la Isla, que ya ha sido “tomada” por otra generación de jugadores.

“La actualidad y este nuevo proyecto de la selección es buena, intentamos cambiar el fútbol cubano con buenos resultados y ser cada vez más profesionales. El equipo está lleno de talentos jóvenes y de otros de más experiencia: hemos conformado un equipo muy unido y humilde”, declaró a Play Off Magazine Arichell Hernández, único jugador, junto a Maykel Reyes, que se mantiene representando a la selección cubana.

Aunque algunos de ellos lograron firmar algún contrato profesional en el extranjero, recuerdan que tomaron la decisión de partir por las promesas incumplidas de funcionarios y federativos del deporte en Cuba.

“Si el futuro de un atleta sigue dependiendo de un directivo en Cuba, seguiremos estancados y existirán jugadores como yo, que escapan buscando un sueño. Yo tuve tres contratos a la vez encima de la mesa de la Asociación de Fútbol de Cuba y ninguno se concretó”, dijo a Play Off Andy Baquero, mediocampista habanero actualmente radicado en Canadá.

“No hubo una correcta proyección de los directivos del fútbol para con nosotros y eso influyó en el resultado final: en que se separaran los caminos de varios de nosotros”, agregó Adrián Arturo Diz, actual defensor del FC Tulsa, de la USL Championship.

Algunos, aunque fuera del deporte activo, decidieron permanecer en la Isla. Tal es el caso de Delvis Lumpuy quien ejerce como profesor de niños en el municipio de Placetas, provincia de Villa Clara.

“Enseño lo poco que aprendí y me siento bien en lo que hago. Pienso seguir en estas funciones de entrenador y seguir trabajando por el fútbol cubano”, expresó el joven.

Otros, como Abel Martínez, abandonaron la Isla y debieron rehacer sus vidas lejos del deporte.

“En el año 2019 jugué el campeonato nacional y fui de los mejores del torneo, aun así, me dejaron fuera de la selección nacional. Anteriormente, estoy desilusionado de las cosas del fútbol en Cuba y eso le puso la tapa al pomo, por tanto, decidí buscar mi camino en otro país. Me trasladé a España y jugué en varios equipos hasta que decidí dejar el fútbol. En la actualidad, me dedico a ganarme la vida, trabajo en un hotel como camarero y no me va mal: estar en un país que no es el tuyo te obliga a empezar de cero”.

