Ulises Toirac muestra inconformidad con subida de la electricidad en Cuba

MIAMI, Estados Unidos.- El humorista cubano Ulises Toirac mostró su inconformidad en la red social de Facebook por la subida de los precios de la electricidad en Cuba, como parte de lo que el régimen ha llamado Tarea de Ordenamiento, a implementarse a partir del 1 de enero de 2021.

En una carta a “Santa”, en la que critica el futuro de su familia luego de esta medida de la dictadura y pide incluso esperanzas para su madre. “Esperanzas. Si quieres no traigas otra cosa”, dijo.

“Este año la cosa va a estar de chupa y déjame el cabo y probablemente sea la última carta que te escribo, porque el que viene va a ser peor. Casi prefiero no pedirte porque como vienes del Polo NORTE, puedo buscarme tremenda jodienda y ser catalogado de mercenario. Pero me voy a arriesgar porque pa’ eso son las Navidades (…)”, comenzó Toirac.

“(…) Trae cuatro relojes metrocontadores porque en mi casa somos cuatro familias y la tarifa [de la electricidad] se monta en caselcarajo a los dos días. Mi hermana tiene a mi sobrinito y mi tío (un refrigerador y un aire y una batidora), mi mamá, mi abuela y yo (otro refri, una olla reina, una batidora, un ventilador Órbita que son los Hard To Die XII), mi papá que no está con mi mamá, pero tiene a mi tía y sus dos hijos (refrigerador, olla Reina, split, equipo de música y PC) y mi hermano que no tiene na, pero los usa todos…. Papo… Ni poniendo dinero todo el mundo. Cuando venga el cobrador le van a entrar a tiros (…)”, reza el texto.

“Por suerte, mi tía nos manda ‘de allá’ todos los meses pa’ lo de internet, ojalá pueda mandar pa’ pagar la luz, porque, aunque me pongas los cuatro metrocontadores, esto se va a poner oscuro. Literalmente. Y hablando de oscuro, guíate por el GPS porque este año no pudimos poner arbolito y menos que menos las lucecitas”.

“Y lo principal: tráele esperanzas a mami. Cuando habla en el cuarto con la abuela lo único que le oigo es decir que perdió todas las esperanzas. A ella, a mi hermana, a mi papá… A todo el mundo. Esperanzas. Si quieres no traigas otra cosa. Porque estoy sospechando que de eso es de lo que más oigo quejarse a todos ellos. Trae todos los sacos llenos de esperanza y ya luego veremos cómo resolvemos la luz, la internet y tuenvio”, sentenció.

El viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación en Cuba, Alejandro Gil, dijo este fin de semana que la nueva tarifa de la electricidad es “la fórmula más justa y equitativa”, y parte de nuestros principios de justicia social y toma en cuenta la protección de las capas de menores ingresos de la población”.

El funcionario castrista aseguró además que no es cierto que en la Isla se vaya a subir el costo de la electricidad por falta de combustible para garantizar ese servicio, aunque el país sí “vive una situación económica compleja, y uno de los aspectos que más ha presionado es precisamente el del combustible”, reconoció.

Para el cobro de la electricidad se establecieron diez tramos, que abarcan desde 0 kWh hasta 100 kWh, con un aumento de 0.09 centavos a 0.40, de 101 kWh a 150 kWh la tarifa aumenta de 0.30 centavos a 1.30 pesos, y así sucesivamente hasta llegar hasta el penúltimo tramo, de 1 001 kWh y 5 000 kWh, en el que se deberán pagar 15 pesos, en lugar de los 3 que se pagaban anteriormente. Por su parte, aquellos que consuman más de 5 000 kWh, se incrementará de 5 pesos cubanos a 25.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.