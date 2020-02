Ulises Toirac sobre escasez en Cuba: “La solución está en la importación privada”

MIAMI, Estados Unidos. – El humorista cubano Ulises Toirac abordó este jueves en redes sociales el tema de la escasez de productos en las tiendas y puntos de venta de la Isla y abogó por aprovechar la capacidad de los emprendedores y cuentapropistas para superar la crisis que atraviesa el país.

Para Toirac, hay que importar menos del extranjero y permitir a cuentapropistas de las diferentes ramas y esferas de la economía poner sus productos en las tiendas desabastecidas.

“La solución está en permitir la importación privada y con ello quitar de los hombros del Estado la carga de mantener los suministros del sector privado. ¿Por qué no se hace? Ni idea”, escribió el actor en su cuenta de Facebook.

Aunque muchos culpan a los propios cuentapropistas de acaparar los productos que se ofertan a la población, el humorista aseguró que los cuentapropistas, más que responsables, son también víctimas del sistema.

“El problema muchas veces no es que falten los suministros en las tiendas (o ‘shopping’), el problema es que los establecimientos privados (restaurantes, cafeterías, dulcerías, panaderías, etc.) necesitan sobrevivir y han acudido a un sistema de ‘suministradores’ que se encargan de ‘cazarle la pelea’ a los productos en las tiendas y barren con ellos cuando aparecen”, agregó.

Toirac señaló también que el tema de la escasez en Cuba responde a cuestiones conocidas por los gobernantes y por el propio pueblo.

“No he descubierto nada. Es ‘vox populi’. Y la culpa no la tiene el sector privado. El sector privado está tratando de subsistir en un entorno en el que no existen mecanismos para su desenvolvimiento seguro.”

El humorista también señaló que la importación privada y el Estado cubano pueden trabajar en conjunto, como ocurre en otros países, donde el gobierno “regula las importaciones, las fiscaliza y obtiene dividendos”.