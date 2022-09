MIAMI, Estados Unidos. — El humorista Ulises Toirac lamentó la salida de Cuba de su hermano, Julio Toirac, y lamentó que “la falta de esperanza” esté empujando a los cubanos a buscar nuevos destinos en el mundo.

En una publicación colgada este domingo en su perfil de Facebook, el comediante dejó claro su dolor por la partida de su familiar, con quien compartió por casi seis décadas.

“Llevo días rumiando en silencio y lamiéndome la herida, y aunque me ha pasado antes, ahora es con mi hermano y hemos vivido casi 60 años juntos. Y ahora sabe Dios”, escribió Toirac.

Aunque el humorista reconoció que ver partir de la Isla a seres queridos es algo a lo que los cubanos ya están acostumbrados, Toirac señaló que nunca se está preparado para la separación familiar.

“Le ha pasado a millones. A mí mismo me ha pasado anteriormente. Pero éste es mi hermano y se ha tenido que ir pa´l carajo, y es una herida que nadie me va a curar. Nadie nos la va curar jamás”, apuntó.

El humorista aseguró que lo que empuja a los cubanos al exilio es “la falta de perspectiva, de vida” que padecen en su país de origen.

“Lo que los empuja es la falta de perspectiva, de vida. Se prefiere el desarraigo antes que el eterno sin sentido, el comentario tonto y a todas luces sin pies en la tierra. La falta de sentido común, el ver que no se camina a ningún lugar, o lo que es peor: que cada paso pone más nuestras vidas en la miseria y la falta de esperanzas, que cada paso acentúa la disparidad social y hace más pobre a la gente, y cada vez a más gente”.

Toirac añadió que lo que empuja a la gente a abandonar Cuba “es tener la certeza de que no se puede hacer nada ni por tu futuro ni por el del país, porque no, porque no quieren”, expresó el comediante en alusión a la clase gobernante.

En la actualidad, Cuba experimenta el éxodo masivo más grande registrado en su historia. La mayoría de los cubanos intentan arribar de forma irregular y por diferentes vías a Estados Unidos, país que en el último año ha registrado la entrada de más de 177 000 nacionales de la isla caribeña.

