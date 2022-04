MADRID, España.- La activista cubana Saily González planteó la idea de que los turistas en la Isla graben la difícil situación económica y social que padecen los cubanos, como una manera de mostrar la realidad de Cuba y desmentir la que “vende” el régimen.

“¿Se imaginan que se hiciera tendencia entre los turistas que visitan Cuba eso de grabar nuestra realidad y mostrarle al mundo la miseria y degradación hasta donde nos ha llevado el socialismo?”, expresó González en Facebook este martes.

Aunque no explicó el motivo de su publicación, los propios comentarios al post aluden directamente al video compartido la víspera por la influencer española Rosa Martorell, donde mostraba el proceso, muy poco higiénico, de distribución de la leche en Cuba.

La idea de la opositora santaclareña fue apoyada por diferentes usuarios.

“Ojalá lo hagan todos y se dejen de comprar y rentar realidades falsas”, dijo Pedro Pablo Perdomo Pérez.

Por su parte, Ernesto Melissa Alfonso señaló que sería una manera de que “el mundo se dé cuenta de que Cuba no es Varadero, que en Cuba hay una dictadura y que el socialismo es un fracaso”.

Mientras Tatiana Finales señaló: “Turista que se respete debería hacerlo”, ya que “venden” a Cuba “como un paraíso para ellos y en realidad es nuestro infierno”.

Sin embargo, otros como Julio Romero Muñoz se mostraron menos esperanzados.

“La dictadura no se alterará por eso. La realidad de Cuba ha explotado en la opinión pública internacional desde hace muchos años. Tampoco los de afuera harán nada. Ya esas cosas no surten efectos y el mundo exterior le ha perdido interés a la cuestión Cuba. Miren a Putin como extermina al pueblo de Ucrania y no pasa nada. Lo único positivo sería que esas filmaciones fueran dirigidas a debilitar el interés de los turistas en visitar Cuba. Porque más nada van a hacer, ni las Naciones Unidas ni ningún país va a meter la cuchareta. A Cuba le hace falta una acción cívico popular más determinada”, consideró Romero Muñoz.

El video grabado por Rosa Martorell durante sus recientes vacaciones en Trinidad, mostró el momento en que la leche que compran los cubanos por la libreta de abastecimientos era traspasada del camión cisterna hacia unos tanques de plástico con una manguera muy sucia.

“Esta es la realidad de un país comunista como Cuba, represión, escasez de agua, escasez de leche, que llega a la 1 de la mañana y llega sucia”, denunció Martorell.

También este mes de abril, la influencer colombiana Yina Calderón, al documentar su paso por La Habana, expresó a través de Instagram: “Realmente triste la situación. Aquí viven por vivir y ya. Aquí no hay un sueño, ni una meta”.

