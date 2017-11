Trump anuncia posible eliminación del programa de lotería de visas

ESTADOS UNIDOS.- El presidente de EEUU, Donald Trump, insistió este miércoles en la necesidad de cambiar el actual sistema de inmigración del país por otro “basado en el mérito”, tras el atentado perpetrado este martes en Nueva York por un inmigrante de Uzbekistán.

En una serie de tuits, Trump se hizo eco de una información de varios medios, entre ellos la cadena ABC, que asegura que el sospechoso del atentado, Sayfullo Saipov, un uzbeco de 29 años, llegó a EEUU hace siete años gracias a una lotería de visados a la que acceden naciones que tienen pocos inmigrantes en el país.

Trump vinculó a los demócratas, concretamente a su líder en el Senado, Chuck Schumer, con ese programa de lotería de visados y recordó que él quiere un sistema de inmigración “basado en el mérito”. “Estamos luchando duro por la inmigración basada en el mérito, no más sistemas de lotería demócratas. Debemos ser MUCHO MÁS DUROS (y más inteligentes) (sic)”, enfatizó el presidente.

The terrorist came into our country through what is called the "Diversity Visa Lottery Program," a Chuck Schumer beauty. I want merit based.

Después citó una declaración del exagente de la CIA Tony Shaffer, quien dijo a la cadena Fox que el senador Schumer “ayuda a importar los problemas de Europa”, y prometió “detener esta locura”.

El atentado se produjo en el suroeste de la isla de Manhattan cuando Saipov arrolló con su vehículo a varias personas que se encontraban en el lugar, algunas de ellas en un carril para bicicletas cerca de la orilla del río Hudson.

Las autoridades neoyorquinas han calificado de “cobarde acto de terrorismo” el atropello múltiple, que causó un total de ocho muertos y más de una decena de heridos. Saipov, quien de acuerdo con el testimonio de personas que estaban en el lugar gritó “Alá es grande”, en árabe, al salir del vehículo, recibió uno o varios disparos en el abdomen y fue trasladado a un hospital.

Tras el atentado, Trump anunció a través de Twitter que ha ordenado “endurecer” los vetos a ciudadanos extranjeros, sin ofrecer ningún detalle.

We are fighting hard for Merit Based immigration, no more Democrat Lottery Systems. We must get MUCH tougher (and smarter). @foxandfriends

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2017