Tribunal venezolano ordena bloquear el portal web DolarToday

MIAMI, Estados Unidos.- Un tribunal de Caracas ha ordenado la suspensión y bloqueo de la página web DolarToday en Venezuela, luego de que el gobierno de ese país invirtiese años en denunciar que el portal digital promueve una “guerra económica” por difundir un tipo de cambio en el mercado negro.

Reporta la agencia AP que el gobierno de Miraflores ya ha demandado en EE.UU., sin éxito, a DolarToday. La cuenta en Twitter de la página web tiene actualmente 2,68 millones de seguidores, una de las mayores en el país sudamericano.

El tribunal venezolano notificó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para que cumpla la medida, informó en un programa de radio estatal la fiscal general, Luisa Ortega Díaz. La funcionaria señaló además que hace dos años la Fiscalía General solicitó a las autoridades de estadounidenses que cerrasen el portal web. En cambio DolarToday desestimó el anuncio de la funcionaria y dijo que el portal opera en EE.UU. fuera de la jurisdicción de Venezuela.

Un vocero de la página DolarToday que se identificó como Iván señaló que el gobierno venezolano, luego de dos fallos emitidos a favor del portal en EE.UU., decidió retirar la demanda. Además afirmó que jamás se ha demostrado alguna ilegalidad por parte de la página.

El Banco Central de Venezuela presentó en 2015 una demanda contra el portal por supuestamente causar daños a la economía, pero las autoridades venezolanas no han comentado al respecto.

En tanto Nicolás Maduro, el mandatario venezolano, dijo en 2015 que “más temprano que tarde van a pagar y vamos a tener tras las rejas de la justicia venezolana a todos los bandidos de DolarToday, quienes hacen la guerra económica contra Venezuela desde Miami. Lo juro, lo juro y lo voy a cumplir”.

El gobierno de Maduro ha intentado enfrentarse al cambio paralelo del mercado negro a través de iniciativas en materia cambiaria. El tipo de cambio en el mercado negro se utiliza como marcador para muchos precios en la deteriorada economía venezolana, y hasta el momento la administración de Miraflores no ha tenido éxito en regularizar la situación.

“El problema no es DolarToday, el problema es que no hay dólares, y no hay mercado”, dijo el presidente de la Comisión de Finanzas, diputado opositor José Guerra, para quien la medida del tribunal venezolano no tendrá consecuencias. “Que la prohíban. Anótalo: va a aparecer otra página”.