Tribunal de Santiago niega apelación interpuesta por familia de José Daniel Ferrer

SANTIAGO, Cuba. – Dos meses y dieciséis días después, el Tribunal Provincial de Santiago de Cuba entregó respuesta a una apelación que interpuso la familia de José Daniel Ferrer García, ante la negativa del Habeas Corpus.

Con fecha del 18 de noviembre de 2019, pero realmente entregado el viernes 3 de enero de 2020, el Tribunal Provincial declaró sin lugar el recurso de apelación presentado por Nelva Ortega Tamayo. Según los jueces firmantes (Silvia María Jerez Marimón, Odalys Quintero Silverio, María Caridad Bertot Yero, María Elena López Díaz y José Carbonell López) contra el Auto No. 39 del 18 de octubre de 2019, dictado por la Sala Primera de lo Penal de dicho tribunal, no cabe recurso alguno.

En entrevista ofrecida a CubaNet, el abogado Julio Ferrer, de Cubalex, dijo: “Este documento es la muestra de que en Cuba no hay equidad ni derecho a la justicia. No se menciona que fue lo que dijo el Fiscal y tampoco le dieron derecho a Nelva como la parte que estableció el recurso, para que supiese y la respuesta del Fiscal y diera sus consideraciones. En fin, el Tribunal y la Fiscalía en Cuba son la misma cosa. El Tribunal debería ser un órgano imparcial para observar los derechos de ambas partes, y que el gobierno no atropelle al ciudadano.”

El documento no solo fue entregado pasado más dos mes y con fecha retroactiva, sino que nunca notificaron que ya estaba listo.

Respuesta del Tribunal Popular (Foto: Cortesía de la autora) Respuesta del Tribunal Popular (Foto: Cortesía de la autora)

“El Tribunal tenía un mes para dar esta respuesta e incluso menos tiempo porque este es un proceso sumarísimo”, aclaró el abogado.

José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), fue detenido en medio de un asalto con robo a las tres viviendas que funcionan como sedes de la organización en Santiago de Cuba. Durante el hecho, orientado y ejecutado con violencia y en presencia de menores de edad por fuerzas combinadas del Ministerio del Interior (MININT), no se presentaron órdenes de registro y detención ni acta del gran número de objetos confiscados, entre los cuales se encontraban teléfonos celulares, laptops, impresos con información de la iniciativa Cuba Decide, detergente y hasta leche.

El Departamento de la Seguridad del Estado hizo saber a familiares y activistas que el caso del líder de UNPACU era personal de ellos. Mientras a José Daniel le mantenían los primeros días del mes de octubre en la Unidad de Instrucción Penal de Versalles, el oficial cargo del caso informó al líder opositor que “sería condenado a varios años de prisión por un delito común para evitar condenas de la comunidad internacional, que sus jefes estaban cansados del activismo de UNPACU y de que apoyara las sanciones de la administración estadounidense contra el régimen”. También señaló que no lo querían en la calle para las “elecciones” del 10 de octubre.

Se han saltado todos los protocolos, han violado sus propias leyes, normas y han aplicado desde métodos de presión para obtener falsas declaraciones hasta tratos crueles y degradantes contra el propio José Daniel. Hasta el día de hoy, le mantienen sin abogados y fecha de juicio en una celda de castigo y aislamiento en la prisión Aguadores (Santiago de Cuba) bajo una supuesta acusación de lesiones fabricada por el propio órgano que le mantiene preso.

La UNPACU hizo público un audio donde Maribel Cabreja, esposa de Sergio García, supuesto acusador, denunciaba el hostigamiento de la policía política contra él para que acusara a Ferrer de haberle provocado unas lesiones que fueron producto de un accidente de tránsito.

Junto a José Daniel Ferrer fueron detenidos otros tres activistas que igualmente mantienen presos. Los tres han comunicado la coacción de la Seguridad del Estado para que den un testimonio falso contra él. A Roilán Zárraga le ofrecieron casa, carro y un buen trabajo. Mientras que a Fernando González le mantienen en la misma celda del “mandante de la prisión”. En el caso especial de José Pupo, hasta el día de hoy ni siquiera le han permitido visita, alimentos, ropa o aseo.