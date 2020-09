Tribunal de La Habana niega encarcelamiento del opositor Noel Díaz

LA HABANA, Cuba. – El habeas corpus presentado por José Díaz Silva, coordinador del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), a favor del opositor Noel Díaz Matos fue declarado “sin lugar” por el Tribunal Provincial Popular de La Habana.

Según fuentes cercanas al caso, las autoridades informaron que el habeas corpus no era procedente, en una franca violación del debido proceso. A pesar de que Díaz Matos fue internado en la prisión de Melena del Sur, el Tribunal asegura que “fue puesto en libertad en el plazo que establece la legislación procesal penal”.

Según las normas legales citadas por los jueces que negaron el habeas corpus, la supuesta liberación ocurrió según los artículos 245 y 246 de la Ley de Procedimiento Penal, los cuales prohíben que una persona permanezca detenida por más de 24 horas si no se inicia el proceso de instrucción.

Si el instructor del caso recibiera indicaciones de la Policía, entonces dispondría de 72 horas para adoptar medidas o “dejar sin efecto la detención”, lo que parece ser el caso de Díaz Matos.

Yahima Díaz, la hija del opositor, desmintió la versión del Tribunal puesto que ha permanecido en las inmediaciones de las estaciones de policías donde ha permanecido su padre los últimos 17 días.

“No he ido para mi casa desde que le pasó eso a mi papá. Se lo llevaron, lo dejaron dos días con dolor en el hígado, lo empujaron para que caminara en el policlínico y cuando me quejé con la Seguridad del Estado, me amenazaron con que lo trasladarían y así lo hicieron”, dice vía telefónica desde San José de las Lajas.

Por su parte, el recurso legal interpuesto por el coordinador del MONR asegura que Díaz Matos fue “detenido el 1º de septiembre por agentes del orden público de la Policía Nacional Revolucionaria de Santa Cruz del Norte”, tal como confirmó su hija Yahima Díaz a CubaNet.

Además, afirma que el opositor fue instruido “de cargo por el presunto delito de homicidio en la denuncia No. 5717/20 del 5 de septiembre del 2020”.

Sin embargo, ni Díaz Matos ni su abogada han sido notificados del verdadero cargo por el que está siendo procesado el recluso (“salida ilegal del país”, contemplado en el artículo 216 del Código Penal vigente).

Hasta ahora, el caso del opositor Noel Díaz Matos clasifica como desaparición forzosa. No porque la familia no sepa dónde permanece, sino porque las instituciones judiciales en coordinación con la Policía están negando públicamente el paradero del opositor.

Mientras las autoridades judiciales y policiales de La Habana niegan el encarcelamiento de Díaz Matos, el opositor permanece en prisión a pesar de su delicada condición de salud (padece hipertensión, cirrosis hepática y discapacidad visual) y sin garantías de un debido proceso.