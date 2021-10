LA HABANA, Cuba. – Esperanza Pérez Peña, la madre de Nemed Ramón Álvarez Pérez, uno de los jóvenes cubanos sancionados a ocho meses de cárcel por su presunta participación en las protestas del pasado 11 de julio (11J) en la capital, denunció ante las cámaras de CubaNet que su hijo aún muestra signos de la violencia empleada por los agentes del régimen cubano durante su arresto.

“Llegamos allí [Prisión Laboral Toledo] de sorpresa, con algunas cosas que le llevaba. Gracias a Dios y para sorpresa mía nos lo dejaron ver. Ya llevaba tres meses, una semana y dos días sin ver a mi hijo”, cuenta Pérez Peña.

“Cuando lo vi me sorprendí mucho: él todavía tiene un hematoma debajo del ojo y una parte de la cabeza un poquito inflamada” debido a “la golpiza que le propinaron el 11J cuando lo detuvieron”.

La mujer también explicó a CubaNet que, aunque su hijo no se queja de dolores y tampoco ha solicitado la atención médica del penal, ella misma solicitó una entrevista con los directivos de la institución carcelaria para exigir que le brindaran asistencia médica a Nemed.

“Cuando mi otro hijo y yo salimos de allí, pedimos una entrevista con el segundo [jefe de la prisión] y con la doctora, y les hicimos saber lo que había sucedido para que le den una atención adecuada”, apuntó.

Asimismo, Pérez Peña refirió que Nemed está esperanzado con salir al menos de pase. “Estaba contento, sorprendido de vernos y preocupado. Él piensa que le van a dar pase después del día 28, aunque yo lo dudo porque todavía no llega a los 60 días necesarios según el protocolo”, lamentó.

Por otro lado, a raíz de su primera entrevista con CubaNet, en la que denunció la situación de su hijo, fue citada por las autoridades cubanas, quienes le cuestionaron las declaraciones ofrecidas a este medio.

“Fui citada por el Ministerio [del Interior], que me cuestionó por la entrevista anterior. Yo les informé que solamente dije lo que a me había pasado, lo que había visto, porque no soy capaz de inventar una mentira”.

En ese sentido, detalló que la oficial que la “entrevistó” estuvo haciéndole varias preguntas al respecto: “Ellos estuvieron preguntándome por nombres, por lugares, por gente que yo prácticamente no conozco”, aseguró.

Pérez Peña también confesó que está viviendo una “pesadilla” de la cual ―dijo― no logra despertar. “Todavía me parece que es mentira que mi hijo esté preso”, agregó.

La entrevistada señala que las autoridades competentes incluso denegaron el recurso legal por el que su hijo podría haber salido de la prisión. “A él, y a todos los que se manifestaron el 11J con él, le fue denegada la 30/13. Son muchachos que nunca han tenido problemas y tenían derecho por ley”.

El artículo 30, inciso 13, del Código Penal cubano establece: “El tribunal, a solicitud del órgano correspondiente del Ministerio del Interior y oído el parecer del fiscal, puede, durante el término del cumplimiento de la sanción de privación temporal de libertad que haya impuesto, sustituirla por algunas de las sanciones subsidiarias previstas en los artículos 32, 33, y 34”.

