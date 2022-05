LA HABANA, Cuba. — El cubano Iván Hernández Mora, de la provincia de Artemisa, relató a CubaNet la represión de la que fue víctima junto a su hijo a raíz de las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 (11J).

El hombre, residente en la provincia de Artemisa, contó a este diario detalles de lo ocurrido durante las manifestaciones. Ese día, al llegar a la estación de policía de su municipio, los llamados “boinas negras” atacaron brutalmente a los ciudadanos que protestaban, entre ellos su hijo, Iván Hernández Troya, quien fue apresado en medio de la confusión.

Padre e hijo estuvieron entre los ciudadanos que salieron a la calle en reclamo de libertad. Hernández Mora puntualiza que al comprobar la firme determinación del muchacho a manifestarse decidió acompañarlo, preocupado por su seguridad.

Hernández Mora, de 49 años, apunta que al llegar a la estación de policía del municipio de Artemisa los “boinas negras” arremetieron contra los manifestantes.

El padre permaneció fuera de la estación intentando ubicar a su hijo, pero el móvil del joven parecía estar apagado.

Iván Hernández Mora explica que un hombre vestido de civil se le acercó y le preguntó qué hacía allí, a lo que él respondió que intentaba localizar a su hijo o saber qué había sido de él. El individuo le aseguró que siguiera llamando, que él le iba a averiguar en la estación.

Luego, llegó otro individuo también vestido de civil, que, sin identificarse, le dijo que no podía estar allí y le propinó una golpiza brutal, patadas en el pecho, le aplicó una llave de inmovilización y lo hizo encerrar en un calabozo de la estación. Detalla Hernández Mora que la moto donde viajaba, que era prestada, quedó abandonada en la calle.

Hernández Mora es diabético, hipertenso y padece de cardiomegalia isquémica y arritmia cardíaca crónica. La agresión sufrida le provocó un aumento de la presión arterial. Afirma que pasó 40 minutos pidiendo a los agentes que lo ayudaran a recuperar la moto, a lo que estos le contestaban que no era problema de ellos y que él se lo había buscado. Un rato después fue a verlo el calabocero, quien lo llevó con una doctora para que lo examinara.

Posteriormente, el mismo individuo que lo había abordado antes, quien no era otro que el jefe del MININT de Artemisa, un oficial que se identifica como Ernesto y a quien, según describe, apodan “el hombre del saco”, le preguntó a Iván sobre qué hacía allí. Este le respondió que eso debía explicárselo él, que le había prometido averiguar por su hijo.

El oficial Ernesto le respondió al padre que se fuera tranquilo y regresara a las 10 de la noche para encargarse de ese asunto. Iván regresó, pero acompañado de su familia, esposa e hijos, más una señora que fue testigo de la golpiza.

Ya en la oficina, el oficial hizo una pantomima de mandar a buscar a tres hombres para que Iván los identificara, pero ninguno era el agresor. El propio Iván fue a buscar a unos jóvenes (aparentemente de servicio militar) que estaban colaborando con los represores y que habían presenciado la golpiza, pero ellos alegaron no conocer al culpable.

Iván Hernández Mora enfatiza que protestó al darse cuenta de que el oficial Ernesto le había hecho perder el tiempo y que todavía no sabía el paradero de su hijo. El agente le respondió que se fuera tranquilo, que a su hijo seguramente lo soltaban enseguida porque no había hecho nada, e incluso le recomendó que tuviera listo un transporte para recogerlo porque seguramente lo liberaban de un momento a otro, y que le diera su número para avisarle enseguida.

Añade Iván que así pasó cinco días intentando averiguar el paradero de su hijo, pero solo recibía la misma respuesta: “En cualquier momento lo sueltan”. Hasta que finalmente le avisaron que el joven estaba en un centro de investigaciones del Ministerio del Interior (MININT) similar a la División de Investigación Criminal y Operaciones de 100 y Aldabó, pero ubicado en la carretera de Cuatro Caminos, en Guanajay (a 15 km de Artemisa). Para allá salió a las siete de la noche. Al llegar, un guardia le dijo que su hijo sí estaba pero que no podía verlo ni dejarle aseo porque los días de atención a la población eran los martes y ya era viernes. Iván Hernández confiesa que cuando salió de allí, solo, cerca de la una de la madrugada, se sintió muy desanimado.

El martes siguiente le permitieron dejar el aseo pero no ver a su hijo. Tampoco los cinco días siguientes. Después le comunicaron que el joven había sido ingresado en el Hospital Docente Clínico Quirúrgico Dr. Salvador Allende (La Covadonga), en La Habana, contagiado de COVID-19 y le dieron el número del hospital. Al llamar, una telefonista bastante grosera le comunicó que solo sería atendido si llegaba antes de las cinco de la tarde. No obstante, justo antes de salir para el hospital, lo llamaron para avisarle que a su hijo ya lo habían sacado de allí y no sabían para dónde se lo habían llevado.

El padre continúa narrando que regresó al Técnico de Guanajay y pidió una entrevista con el jefe del lugar, un oficial identificado como teniente coronel Alexei. Éste le pidió el número para avisarle cuando localizara al joven porque, según le aseguró, tampoco sabía para dónde lo habían trasladado. Pero no lo llamó. Al día siguiente, el padre regresó al lugar y le informaron que a su hijo lo habían trasladado para la prisión de Guanajay.

Iván Hernández Mora trabaja como dependiente en una cafetería particular. Cuenta desconsolado y horrorizado que cuando por fin pudo ver a su hijo, aproximadamente tres meses después, el muchacho estaba considerablemente desfigurado con marcas de haber sido golpeado brutalmente, hinchado y con los ojos amoratados.

