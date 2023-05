MADRID, España.- Desde este miércoles están a la venta los billetes del tren de alta velocidad Brightline que conectará a Orlando con Miami. A una velocidad estimada de 200 kilómetros por hora, el trayecto entre el centro de Miami y el Aeropuerto Internacional de Orlando tendrá paradas en West Palm Beach, Boca Raton, Fort Lauderdale y Aventura.

“Los billetes que le conectan entre el sur de Florida y Orlando están a la venta con tarifas SMART, a partir de $79 para adultos y $39 para niños. Además, los grupos de cuatro personas o más ahorran automáticamente un 25%”, dijo la compañía desde sus redes sociales.

Book Orlando now! Tickets connecting you between South Florida and Orlando are on sale with SMART fares starting at $79 for adults and $39 for kids. Plus, groups 4+ automatically save 25%. pic.twitter.com/GdqKi5ecfX

