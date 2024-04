MADRID, España.- Amnistía Internacional exigió este miércoles la liberación del preso político y artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara (LMOA), que lleva casi dos semanas incomunicado.

La organización expresó preocupación por su bienestar, dado que sus familiares y amigos han perdido contacto con él desde hace 13 días. A través de un mensaje en X, Amnistía Internacional instó al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel a liberarlo de inmediato.

El artista y preso de conciencia, Luis Manuel Otero (@LMOAlcantara) no llamo hoy, lo que genera más preocupaciones sobre su bienestar 13 días después de que sus seres queridos perdieran contacto con él.



Comparte y exige a @Diazcanelb liberarlo YA. #CubaSinRepresión pic.twitter.com/AM8QCiZf5i — Amnistía Internacional Américas (@AmnistiaOnline) April 2, 2024

“El artista y preso de conciencia, Luis Manuel Otero Alcántara no llamó hoy, lo que genera más preocupaciones sobre su bienestar 13 días después de que sus seres queridos perdieran contacto con él. Comparte y exige a Díaz-Canel liberarlo YA”, escribió Amnistía en la red social.

Desde el 21 de marzo, Luis Manuel Otero Alcántara se encuentra incomunicado, sin que sus allegados puedan obtener información sobre su situación. Claudia Genlui, activista y pareja de Otero Alcántara, informó que, pese a los intentos de contacto telefónico con la prisión de máxima seguridad de Guanajay en Artemisa, no han logrado obtener detalles sobre su estado de salud. Aunque Otero tiene derecho a realizar llamadas telefónicas los martes y jueves, no se ha comunicado con ninguno de sus familiares o amigos cercanos en los últimos días.

“La situación injusta y desgastante a la que Luis ha sido sometido, ya por dos años y medio, lo ha agotado tanto física como psicológicamente. Ninguno de los presos políticos cubanos merece semejante castigo. Seguimos pendientes de Luis Manuel Otero en todo momento. Nuestra lucha no cesa hasta que sea libre, al igual que toda Cuba”, dijo Genlui.

Esta semana El Estornudo publicó unas declaraciones recogidas en conversaciones telefónicas con Alcántara antes del 14 de marzo. En el documento, LMOA define la prisión “como una catedral de la maldad”. Y al explicar al medio independiente la vida en la cárcel, relata: “Te despiertas a las seis de la mañana y el desayuno es un asco. Imagínate, en un país donde los niños no tienen ahora mismo leche, no tienen pan, ¿qué puede quedar para un preso? El almuerzo es a las once de la mañana y la comida a las seis de la tarde, todo en paupérrimas condiciones”.

El artista explicó que dedica su tiempo en prisión a crear, reflejando su entorno e imaginario a través de la pintura. Dice que utiliza imágenes que le vienen a la cabeza, los rostros tristes, la gente deprimida, sin esperanza: “Muchos jóvenes que hoy tienen echado o que le piden diez, quince, veinte años. Todos esos rostros, toda esa energía en un espacio como este, que ahorita va a cumplir cien años de sufrimiento, tienes que canalizarla por algún lado”.

Luis Manuel Otero Alcántara fue detenido el 11 de julio de 2021 (11J) cuando se disponía a unirse a las manifestaciones populares en el Malecón habanero. En junio de 2022, tras un juicio desarrollado a puerta cerrada y acusado de los presuntos delitos de desacato, desórdenes públicos y ultraje a los símbolos de la patria, fue sentenciado a cinco años de prisión.

