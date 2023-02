MADRID, España.- Reina Luisa Tamayo, madre del opositor cubano Orlando Zapata Tamayo, recordó a su hijo en el 13 aniversario de su muerte.

“Trece años después aquí estamos batallando y siempre pidiendo justicia, siempre la justicia, que la justicia a veces tarda, pero tiene que llegar para esos asesinos”, dijo a Radio Televisión Martí.

Vale recordar que Orlando Zapata Tamayo, estando encarcelado por el régimen de la Isla en el 2010, desarrolló una huelga de hambre de 86 días que lo llevó a su muerte, a los 42 años.

“Y lo asesinaron porque no lo pudieron doblegar como tampoco pudieron doblegar a otros hermanos como Oswaldo Payá, Harold Cepero, a la Dama de Blanco, Laura Pollán. Como no pudieron doblegarlo, pues lo asesinaron. No ha sido fácil este sufrimiento”, dijo con dolor Reina Luisa.

En su conversación con Radio Televisión Martí la señora agradeció “a todos los que conmemoran y siempre se recuerdan de su hijo”.

Reina Luisa Tamayo, que reside en Kentucky, Estados Unidos, antes de salir de Cuba se unió al grupo opositor Damas de Blanco para exigir la liberación de los presos políticos en la Isla.

Para este sábado, en conmemoración del fallecimiento de Orlando Zapata, el Foro Antitotalitario Unido (FANTU) ha convocado un acto de homenaje.

La cita será a las 7:00 de la tarde en el Cuban Memorial Boulevard Park de Miami, ubicado en la icónica calle ocho.

Zapata Tamayo, nacido en Santiago de Cuba y albañil de profesión, en el 2002 fue encarcelado durante tres meses por la Seguridad del Estado cubano, acusado de desacato.

Al año siguiente, durante la Primavera Negra, volvió a ser arrestado por los supuestos delitos de desorden público y desobediencia civil, y condenado a 36 años de privación de libertad en la cárcel Kilo 8, de Camagüey.

El régimen cubano mantuvo la represión incluso después de su muerte, al prohibir la entrada al entierro, en Banes, a quienes consideraba opositores, con fuerte presencia policial.