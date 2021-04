LA HABANA, Cuba. ─ La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) informó este viernes en redes sociales que la plataforma para pagos electrónicos Transfermóvil ha presentado problemas de inestabilidad en sus funciones.

“La plataforma Transfermóvil se encuentra presentando inestabilidad, lo que ha provocado intermitencias en su funcionamiento habitual. Se trabaja en la solución y restablecimiento del servicio. Ofrecemos disculpas por las molestias ocasionadas”, señaló el monopolio estatal en un breve tweet.

El suceso provocó que no pocos usuarios reportaran errores relacionados con pagos de factura de servicios como la electricidad y con envíos de saldo desde una tarjeta hacia otra.

“Y ahora es que avisan de los errores. Desde el día 7 abril la plataforma está dando problemas. Tengo una factura pagada de electricidad que confirmó y no descontó desde el día 7 de abril. Ayer no estaba descontada y hoy aparece como descontada, sin embargo, no aparece como pagada, tengo evidencias”, aseguró Pavel Milanés Costa, usuario de Transfermóvil.

Usuarios en redes sociales manifestaron su molestia por no poder comprar módulos de productos básicos online, gestionar pagos de servicios de telecomunicaciones o simplemente consultar el saldo disponible en sus tarjetas electrónicas.

La aplicación cubana para realizar pagos electrónicos que se acerca a los dos millones de usuarios ha presentado dificultades en su funcionamiento en otras ocasiones.

Por otra parte, usuarios de EnZona, la otra aplicación que cuenta con opciones del mismo tipo a Transfermóvil, tampoco está funcionando adecuadamente.

“Es que EnZona también se calló, no te permite trabajar en tus cuentas, porque yo uso las dos y ninguna me deja hacer nada”, declaró en un comentario un usuario que se identificó como Wilmer.

En varias ocasiones ETECSA ha anunciado “trabajos de mantenimiento” en la plataforma de la aplicación que han dejado inoperable las opciones de Transfermóvil por un tiempo más largo del acordado.