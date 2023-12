LA HABANA, Cuba. — La crisis económica, política y social en que se encuentra a Cuba tiene sus nombres propios: desde altos cargos del castrismo hasta comisarios de poca monta, pasando por “cotorrones” del oficialismo y empresarios dispuestos a sacar su tajada de la catástrofe nacional.

A escasas semanas para concluir el 2023, CubaNet comparte con sus lectores una lista de 10 personalidades cuyo nefasto accionar les ha convertido en enemigos del pueblo. Son los cubanos más infames, esos que han llevado al país al abismo.

1. Miguel Díaz-Canel

Miguel Díaz-Canel con simpatizantes del régimen cubano en Nueva York (Foto: @DiazCanelB / X)

El más torpe de los gobernantes que ha tenido Cuba en su historia continuó este año con sus disparates, que llama “resistencia creativa”, yendo de desastre en desastre, sumiendo al país en la miseria. Y en medio del éxodo de millares de cubanos, luego de tildar de “fracasados” a los que se van, se mostró como el anfitrión perfecto de los emigrados obedientes y los agentones que participaron en la Conferencia La Nación y la Emigración.

Como si no bastara con su servil apoyo a Vladimir Putin en su agresión a Ucrania, para rematar, con kefiyeh al cuello y abogando por Hamás, el presidente y primer secretario del Partido Comunista se fue a visitar a los ayatolas iraníes, tutores del terrorismo islamista, justo cuando están al borde de provocar un conflicto bélico de proporciones incalculables en el Medio Oriente.

2. Lis Cuesta

Lis Cuesta en un evento culinario (Foto tomada de Internet)

La primera dama —que, según su esposo, no lo es, excepto para los viajes presidenciales al exterior— no se pierde una y como disfruta. Y a correr cuando le da a la señora por trinar en su cuenta en X. En su más reciente y desafinado trino, despectivamente calificó como “infelices” a los cineastas cubanos que aspiran a hacer sus películas sin la censura y el control del régimen.

3. Aleida Guevara

(Foto: Facebook/Embajada de Cuba en el Líbano)

La hija de Che Guevara, hablando como siempre con acento rioplatense —pese a no haber nacido en Argentina—, se ofreció para ir a combatir contra Israel en Gaza, no sin antes asegurar que recibió preparación militar y que sabe tirar y “tirar bien”. Tal vez calculó la rolliza doctora que ese ofrecimiento que el misógino alto mando de Hamás no tomaría en serio, le aportaría réditos adicionales para el bien pagado programa que le dieron en la cadena televisiva panárabe Al Mayadeen.

4. Alejandro Gil

Alejandro Gil Fernández (Foto: Cubadebate)

El desastroso ministro de Economía del régimen de la continuidad sigue con sus galimatías antieconómicos y anunciando un crecimiento del PIB que nadie cree. Para colmo, trata de convencer a los cubanos de que sin la Tarea Ordenamiento, a pesar de que fracasó y ha provocado una inflación de niveles siderales, estaríamos mucho peor.

5. Meisy Bolaños

Meisi Bolaños, la ministra de Finanzas y Precios, se dirige a los diputados cubanos (Foto: Juventud Rebelde)

De todos los numerosos papelazos cometidos por los ministros del régimen de la continuidad, el más sonado fue el de la muy presumida y emperifollada ministra Meisy Bolaños cuando dijo en la televisión —y no era chiste ni borrachera suya— que la llegada de chícharos a Cuba se había dificultado debido a los problemas para transportar los granos en Canadá, donde los ríos estaban congelados.

6. Mariela Castro

Mariela Castro (Foto: Prensa Latina)

La directora del CENESEX, en vez de ocuparse del aumento de los feminicidios (más de 76 en menos de doce meses), se dedica a la solidaridad con Palestina y a despotricar en contra de Israel. Tan ocupada como dice estar por la comunidad LGBTIQ y la identidad de género, negó los abusos transfóbicos a que es sometida por los carceleros Brenda Díaz, una mujer transexual que está en prisión por participar en las protestas del 11 de julio de 2021.

7. Michel Torres Corona

Michel Torres Corona, conductor de “Con Filo” (Foto: Screenshot)

Siempre irónico y a la defensiva por el rechazo que sabe despierta, Michel Torres Corona ha buscado, para que lo refuercen en su programa Con Filo, el más impopular de la TV cubana, a un piquete de jóvenes talibanes que son más antipáticos y repulsivos que él, lo cual es mucho decir.

8. Hugo Cancio

Hugo Cancio (Ilustración: CubaNet)

En una reciente entrevista que concedió a Milena Recio, directora del medio de su propiedad OnCuba News, el más dichoso de los empresarios cubanoamericanos que hacen negocios en la Isla negó que tuviese privilegios (otorgados por los gobiernos de Cuba y Estados Unidos) y atribuyó su éxito a que él, a diferencia de otros, insiste y persiste.

Cancio defendió los precios de sus productos en Katapulk, diciendo que son caros porque, por culpa del “bloqueo”, Cuba es un mercado de riesgo. Pero aseguró que no son más caros que los de otras firmas, porque él, patriota y filántropo como es, se encarga de regularlos, de que no se vayan por encima y sean asequibles.

9. Humberto López

El vocero del régimen cubano Humberto López (Captura de pantalla/El Toque)

Aunque al repulsivo y chismoso periodista leguleyo últimamente le han bajado el perfil, cada vez que le dan una oportunidad en Razones de Cuba o en el programa Hacemos Cuba se refiere a siniestras tramas de la mafia de Miami y amenaza con nuevas leyes y severos castigos a los que se dejen comprar por el imperialismo para realizar “provocaciones y actos contra la revolución”.

10. Rogelio Polanco

Rogelio Polanco (Foto: Yvke Radio Mundial)

Al ex director del periódico Juventud Rebelde, exembajador en Venezuela y actual jefe del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista, se le ocurrió, en el más reciente congreso de la Unión de Periodistas (UPEC), reclamar que haya más humor en el periodismo oficialista. ¡Como si no bastara la risa que dan con todas sus mentiras y ridiculeces!

