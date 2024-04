SAN LUIS POTOSÍ, México.- Más de seis toneladas de papa fueron decomisadas a una mipyme de Las Tunas en un operativo del Ministerio del Interior (MININT) en Las Tunas.

De acuerdo con un reporte del medio oficialista Periódico 26, las facturas presentadas por la mipyme no eran legales y no justificaban la compra de la papa realizada en la provincia de Artemisa. Además, el tubérculo se ofertaba a 80 pesos, “un precio no aprobado”.

Ender Simón Gutiérrez, oficial del MININT, dijo que la documentación de la “supuesta compra legal” no estaba en orden y no explicaba la procedencia de las toneladas de papa. Por ello, “además del decomiso, se dio inicio a un proceso investigativo”.

En tanto dirimen las cuestiones relativas al caso, la papa, un producto caro y difícil de adquirir con un sueldo mínimo, fue entregada en los hospitales Ernesto Guevara, el pediátrico Mártires de Las Tunas y el psiquiátrico Clodomira Acosta.

Otro volumen se llevó al hogar de ancianos Carlos Font Pupo, al centro médico psicopedagógico Calixto Sarduy y a los dos hogares de niños sin amparo familiar, “para reforzar la alimentación de pacientes, ancianos y los niños”.

Con cierta frecuencia el régimen cubano publica la realización de operativos contra “ilegalidades” en un intento por limpiar su imagen y librarse de críticas sobre su mala gestión y la inflación en la Isla.

Miles son decomisados con frecuencia. Los que trascienden en noticias, los casos ejemplares elegidos, suelen ser usados para culpar a mipymes, revendedores, intermediarios de los altos precios en la venta de alimentos.

En este caso la nota versa, además, sobre uno de los productos más difíciles para comprar por sus altos precios. Mientras se castiga a una mipyme, el régimen sigue sin poder cumplir con la producción de papa planificada, debido a la falta de combustible, afectaciones meteorológicas, falta de recursos, entre ellos el herbicida post-emergente.

El pasado año, en todos los municipios de la provincia las pérdidas en el acopio de la papa oscilaron entre el 25 y el 30 por ciento, para un total de 5.535 toneladas “que no se pudieron aprovechar por los niveles de pudriciones existentes”.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.