Tomás Regalado rechaza borrador del Grupo de Trabajo de Internet para Cuba

MIAMI, Estados Unidos. – El director de la Oficina de Transmisiones a Cuba (OCB, por sus siglas en inglés), Tomás Regalado, calificó de “inaceptables” una serie de cuestiones incluidas en un borrador elaborado por el Grupo de Trabajo de Internet para Cuba, que se reunió este miércoles en Washington.

“Mi posición fue muy clara. Yo dije que como miembro de esta Comisión yo pedía, demandaba, que se cambiara totalmente este borrador y que se eliminara cualquier tipo de mención de negociar, conversar y subsidiar al régimen cubano, directa o indirectamente, o de lo contrario yo renunciaría como miembro de ese Comité”, declaró Regalado a Martí Noticias.

El exalcalde de Miami afirmó que algunos elementos que integran la mencionada comisión pedían a Estados Unidos “que aliviara ciertas partes del embargo para que Cuba tuviera acceso a infraestructura de Internet”.

“Como única voz del exilio dentro de la comisión, tengo la responsabilidad de decir que con el gobierno cubano no se puede negociar, con el gobierno cubano no se puede hablar. El gobierno cubano es el problema, no la solución”, señaló.

Por su parte, Marcel Felipe, director de la Fundación Inspire América también criticó que el grupo de trabajo destinado a llevar Internet y libertad a los cubanos se convierta en una oportunidad de negocios.

“Se trata de llevar Internet libre a toda Cuba, que es el mecanismo que nos puede llevar al intercambio de ideas en Cuba que el régimen tanto teme”, apuntó Felipe.

Entre los participantes en la reunión se encuentran representantes de la Comisión Federal de Comunicaciones, la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información del Departamento de Comercio, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Freedom House y el Consejo de la Industria de Tecnologías de la Información.

La Oficina de Prensa del Departamento de estado difundió la noche del jueves un comunicado dando cuenta de los resultados de la reunión.

“El Grupo de Trabajo acordó preparar un informe final con recomendaciones para el Secretario de Estado y el Presidente para mayo de 2019. El informe esbozará las recomendaciones para ampliar el acceso a internet en Cuba con el objetivo de ayudar a los cubanos a disfrutar el flujo de información libre y no regulado”, precisó la nota.