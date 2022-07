MIAMI, Estados Unidos. – La activista cubana Evelyn Delgado ―quien acompaña al científico Ariel Ruiz Urquiola frente al Palacio Wilson, sede de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en Ginebra― dijo a CubaNet que el biólogo continúa con su determinación de esperar a que los funcionarios del organismo multinacional se pronuncien “adecuadamente” sobre sus reclamos.

Este viernes, Ruiz Urquila cumplió cinco días en huelga de hambre y sed para reclamar la intervención de la ONU por la reciente prohibición de entrada al territorio nacional aplicada a su hermana, la académica Omara Ruiz Urquiola.

El pasado lunes 4 de julio, el biólogo cubano entregó una carta de 57 páginas a la ONU, donde incluye varias denuncias relacionadas con su estado de salud ―el científico acusa al régimen de la Isla de haberle inoculado el VIH― y la represión contra su hermana.

Al respecto, “no va a aceptar otro tipo de respuesta que no sea ese pronunciamiento firme de la ONU”, dijo Delgado.

La activista también recordó que esta es la tercera huelga de hambre que realiza Ruiz Urquiola que “en todas y cada una de ellas siempre ha dicho las mismas palabras: ‘Si no hay un pronunciamiento firme a mis denuncias yo estoy dispuesto a dar mi vida’. Y, sencillamente, este episodio terminará con su fallecimiento”, lamentó.

La entrevistada también dijo a CubaNet que “todo el mundo está a la espera de un pronunciamiento de la ONU” sobre la huelga de hambre y sed y las denuncias del biólogo cubano.

Por su parte, otra de las activistas que acompaña a Ruiz Urquiola en Ginebra, insistió en que él “no es ningún suicida”.

“Ariel ha presentado una denuncia, una reclamación, y está esperando que haya una reacción porque no puede ser que toda esta impunidad siga así”, dijo.

En diálogo con CubaNet, la activista Beluka Calderón recordó recientemente que hace dos años Ruiz Urquiola también se había plantado ante la ONU para exigir al organismo que atendiera su denuncia, relacionada con la presunta inoculación del VIH a su persona.

“Dos años después aún no ha recibido esa respuesta y esto, junto a la situación de su hermana, es la razón por la que está en huelga. Quiere hacer ver al mundo entero que su hermana está en todo su derecho de regresar. La ONU y las instituciones europeas que no le presten atención a Ariel serán tan responsables de su muerte como la dictadura cubana”, dijo Calderón a este medio.

“Debemos insistir en que los funcionarios europeos hagan su trabajo. La huelga de hambre llevará al deterioro de su salud y es responsabilidad de Naciones Unidas por no atender a sus reclamos, por no representar los derechos humanos, por lo menos no los de los cubanos”, agregó.

