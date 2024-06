LA HABANA, Cuba. – “Es un infierno lo que estamos viviendo”, denunciaron varios residentes en una cuartería en el municipio habanero Plaza de la Revolución, cuyas viviendas fueron afectadas por las recientes inundaciones ocurridas en la capital de la Isla.

“Cuando llueve tengo que encaramarlo todo porque, si no, se me echan a perder las cosas. Hemos ido a muchos lugares a quejarnos por esta situación, pero no acaban de solucionar nada y nosotros queremos vivir como personas”, denuncia Juan Carlos Rosales Dellundé, uno de los afectados.

Para él, la causa fundamental de las inundaciones es el mal estado del sistema de drenaje.

“Estas viviendas están por debajo del nivel de la avenida, por lo que toda el agua que corre por la calle Ulloa viene a parar al pasillo [de la cuartería] y es lo que provoca que penetre en nuestras casas”, detalló.

El hombre también destacó que esta situación persiste desde hace alrededor de 10 años y que es de conocimiento del Gobierno Municipal de Plaza de la Revolución y también de la Unidad Municipal de la Vivienda, adonde los vecinos han dirigido sus quejas.

“Nosotros no estamos pidiendo apartamentos; lo único que estamos pidiendo es que no nos entre más agua en nuestras casas”, explicó.

Rosales Dellundé aseguró que no tiene más opción que mantener elevadas la mayoría de sus pertenencias dentro del hogar para intentar impedir que sean alcanzadas por el agua durante las inundaciones.

Así tiene sus pertenencias Juan Carlos Rosales Dellundé (Foto de los autores)

Las tres viviendas a las que se accede por el pasillo ubicado en calle Santa María, número 59, esquina Ulloa, cuentan con pequeños muros delante de sus puertas como medida de contención. Sin embargo, a menudo el nivel del agua sobrepasa la altura de estos y penetra en las casas.

“Hicimos los muros por gusto porque cuando las lluvias son intensas, como las que ocurrieron, esto parece una cascada y el agua dentro de la casa sube hasta la rodilla”, contó Rosales Dellundé.

Muro construido a la entrada de una de las casas para intentar impedir la entrada del agua (Foto de los autores)

Entretanto, Armando Luis Fuentes Piedra, otro de los residentes en la cuartería, lamentó la falta de atención mostrada por parte de las autoridades.

Tras las intensas lluvias que han azotado el occidente de la Isla, varios municipios de la capital han sufrido inundaciones. En las imágenes que circulan en redes sociales pueden verse los estragos provocados por las intensas lluvias en Centro Habana, Habana Vieja y Diez de Octubre.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.