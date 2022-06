MADRID, España.- Un grupo de 23 balseros cubanos provenientes de la provincia de Artemisa llegó este miércoles a los Cayos de Florida en un bote casero.

Según informó a través de Twitter el jefe del sector Miami de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Walter N. Slosar, fueron puestos bajo custodia federal.

#HappeningNow: Agents along with local partners are on scene at Smathers Beach in Key West, FL. 23 Cuban migrants were taken into federal custody after arriving on a homemade boat this morning. The investigation is still ongoing.

— Chief Patrol Agent Walter N. Slosar (@USBPChiefMIP) June 8, 2022