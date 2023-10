LA HABANA, Cuba. — Hoy se cumplen 23 años del fallecimiento a los 80 años de Tito Gómez, una inconfundible voz de la música popular cubana.

Su verdadero nombre fue José Antonio Tenreiro Gómez. El nombre artístico de Tito Gómez lo adoptó por sugerencia de su amigo el cantante Miguelito Valdés. Hijo de una familia de diez hermanos, nació el 30 de enero de 1920 en la calle Acosta entre Compostela y Habana, en el barrio de Belén, en La Habana Vieja.

Un hecho poco conocido de la carrera de Tito Gómez es que se inició como cantante lírico. Debutó a los 12 años en el canto lírico y ganó dos premios de interpretación con los números de Ernesto Lecuona, María la O y Rosa la China.

Su padre, un español de Ponferrá del Vierzo, muy trabajador y recto, no quería oírlo cantar canciones populares, que consideraba como “música de la chusma”. Tampoco aceptó nunca que su hijo se cambiase el nombre por razones comerciales.

La inclinación de Tito Gómez por el género popular comenzó cuando, en la Corte Suprema del Arte, interpretó la canción de Julio Brito Cuando te acuerdes de mí.

Estando en Santa Clara, Amado Trinidad, en su primera emisora, la CMHI, propuso a Gómez integrarse a la Orquesta Montecarlo, que dirigía el maestro Julio Cueva, con Felo Bergaza al piano, y Orlando Guerra (Cascarita) de cantante principal. Tito Gómez aceptó, pero permaneció poco tiempo en aquella orquesta.

De regreso a la capital, se unió a la orquesta del Casino Deportivo. El administrador del Hotel Nacional los contrató por diez años y allí cambiaron su nombre, primero Sevilla Biltmore y luego Los Conquistadores de Osvaldo Estivil, el director de la orquesta.

Como promoción del Hotel Nacional, Tito Gómez viajó a Puerto Rico, Perú y Honduras. Al regresar a Cuba, en 1942, el director Enrique González Mantici le ofreció sumarse a la Orquesta Riverside. Con dicha agrupación, en la que permaneció por 33 años, alcanzó la fama.

Entre los muchos éxitos de Tito Gómez están Naricita Fría, Me Voy Pa Pinar del Río, Vida Mía, Frenesí, Alma de Mujer, Hasta Mañana Vida Mía, Pensamiento, Alma con Alma, Cuando Ya No Me Quieras, Bajo Un Palmar y otros, pero el número que lo llevó a la cumbre fue Vereda Tropical.

Sobre Vereda Tropical, entrevistado por el periodista Félix Contreras, contó Tito Gómez: “Contrario a lo que todo el mundo piensa, yo no quería grabar Vereda Tropical del mexicano Gonzalo Curiel… Era 1957, Jesús Goris dueño del sello Puchito me dice:

—Oye, Tito, me hace falta que metas este número en el disco que estamos haciendo.

—¿Cuál, Vereda Tropical? No, no, que va ni muerto… Ese número, aparte de que es muy viejo, que está fuera de onda, lo ha cantado más de un millón de gente: Pedro Vargas, Toña la Negra, Juan Arbizu, Los Panchos…

Ante la insistencia de Goris, representante en Cuba de la discográfica mexicana Musart, llega el maestro Pedro Vila, entonces director de la (Orquesta) Riverside, y me dice muy serio:

—Nada más faltan dos números para tirar el disco para la calle.

Y así fue como grabé este himno mío, Vereda Tropical. El otro tema para rellenar fue Te adoraré más, de Pituko Rigual, que también me habían mandado desde México, con arreglo de Rafael de Paz”.

La sorpresa de Tito Gómez no tuvo límites al comprobar que, al mes de darse a conocer su versión de Vereda Tropical, donde quiera que iba el público se la pedía con insistencia.

Al separarse de la Orquesta Riverside, Tito Gómez pasó a la Orquesta de Enrique Jorrín, y tuvo que adaptarse a cantar con una Charanga Típica, en vez de con una jazz band, y modificar su repertorio, pero siempre mantuvo su número más gustado y que lo identificaba: Vereda Tropical.

En su larga carrera, Tito Gómez interpretó variados géneros musicales: rumba, mambo, guaracha, son, bolero, y cha cha cha. Grabó más de 20 discos de larga duración y otros tantos en 45 rpm.

Hasta su jubilación, con 55 años de trabajo, conservó el mismo registro, afinación, timbre vocal sin igual, improvisación y proyección escénica.

Sus últimos años de vida los pasó recluido en la Casa del Abuelo de la calle Espada, en el municipio Centro Habana.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.