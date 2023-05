MADRID, España.- En 1993 se estrenó el filme Tina o What’s Love Got to Do with It, dirigido por el británico Brian Gibson y protagonizado por los estadounidenses Angela Bassett y Laurence Fishburne.

La película biográfica sobre la gran cantante Tina Turner recoge momentos de la relación de Tina con el compositor y guitarrista Iker Turner, quien fuera su esposo y mentor.

Iker Turner, interpretado por Laurence Fishburne, abusaba de Tina, y el filme muestra su lucha por separarse de él.

La película recrea los inicios de Tina Turner y cómo fue descubierta —cuando tenía 19 años— y lanzada a la fama por Iker Turner, hasta su separación, pues el matrimonio estaba marcado por la violencia y la angustia.

El guion de What’s Love Got to Do with It fue adaptado por el crítico de cine Kate Lanier del libro Yo, Tina escrito por Tina Turner y Kurt Loder.

La producción cinematográfica toma su título, What’s Love Got to Do with It, de uno de los grandes éxitos de Tina, estrenado en mayo de 1984.

Por sus actuaciones tanto Basset como Fishburne recibieron una nominación a los premios Oscar. También intervinieron en el largometraje Vanessa Bell Calloway, Jenifer Lewis, Phylis Yvonne Stickney y Khandi Alexander, entre otros.

Tina Turner, cuyo verdadero nombre era Anna Mae Bullock, falleció el 24 de mayo de 2023 en su residencia en Zúrich, Suiza, a los 83 años, quedando para la historia como una de las artistas más exitosas de todos los tiempos y una figura imborrable en la escena de la música en vivo.

Tina Turner se retiró de los escenarios en 2009, tras una exitosa carrera de 50 años que incluye 22 álbumes: 12 de estudio, tres en directo y siete recopilatorios; así como ocho Premios Grammy y otras trece nominaciones. Entre sus innumerables éxitos se encuentran “We Don’t Need Another Hero”, “Proud Mary”, “Acid Queen” y “I Don’t Wanna Fight”.