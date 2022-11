MIAMI, Estados Unidos. — Las iniciativas locales para potenciar el comercio de artículos en Cuba siguen dejando que desear. El último caso es el de una tienda productos elaborados a partir materiales reciclados.

El establecimiento fue inaugurado en la provincia de Cienfuegos. Una publicación en redes sociales de la emisora local Radio Ciudad del Mar señala que se trata de la primera tienda para la venta de productos del reciclaje y está ubicada en la avenida 58, entre 35 y 37, en el municipio cabecera.

En el lugar se comercializan, a precios módicos, porrones de 20 litros, pedazos de cartón y otras piezas de ferretería.

“Me quedo asombrada con la nueva tienda de reciclado. Es una forma de dar empleo a la población sin garantizar ninguna necesidad al pueblo. El pueblo lo que necesita es comida. Es hora de darle solución a los verdaderos problemas y de garantizarle la alimentación a todos niños y ancianos, que nos estamos apagando día a día. Pónganse para lo que tienen que hacer”, escribió en Facebook la cubana Nélida Machado.

Decenas de cubanos en esa red social ironizaron con la calidad de productos que se venden en la nueva tienda.

“Me he quedado perplejo. Me imagino que los cienfuegueros que entremos a esa tienda nos abrumaremos con la cantidad de productos y la variedad. Es que no, no puedo ir, me niego a ir porque la indecisión me va a matar con el ´¿qué me compraré?´”, apuntó el usuario Milkos De Sosa, natural de esa provincia, pero radicado en Estados Unidos.

Sin embargo, algunos señalaron que el florecimiento de iniciativas de ese tipo serán de beneficio para el pueblo.

“Yo lo veo bien, hay gran variedad de productos que el pueblo demanda y necesita, como los tan añorados embudos, es un gran avance que impulsará la economía y sustituirá importaciones”, comentó Yusmel Oramas, cubano que vive en EE. UU.

