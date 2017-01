The Place, bajo investigación por autoridades de Miami

MIAMI, Estados Unidos.- Autoridades de Miami investigan al centro nocturno The Place, conocido entre otros aspectos por la frecuencia en que allí se presentan artistas cubanos residentes en la isla.

Un reporte de América TeVé detalla que el caso se destapó luego que la oficina del comisionado de la ciudad, Francis Suárez, recibiera quejas ante el anuncio de un concierto del músico cubano Alexander Abreu y su grupo Havana D’Primera para finales de año.

Durante el proceso investigativo se descubrió que The Place solamente puede funcionar como restaurante y no como club nocturno que ofrece conciertos, debido a que no cuenta con las licencias para ello.

Sin embargo, ya antes The Place se había visto envuelto en escándalos por acoger a artistas que han expresado su admiración por el régimen cubano, entre ellos el propio Alexander Abreu.

The Place ya ha cancelado la presentación de Havana D’Primera luego de ser avisado por las autoridades sobre las violaciones al pago de impuestos y la falta de licencias.

“Descubrimos que, primero, no habían pagado el impuesto de los negocios regulares (…) que es algo que se debe pagar anualmente, y segundo y más importante, no tenían derecho de tener conciertos en ese sitio”, dijo el comisionado de Miami.