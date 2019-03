The New York Times le responde a Díaz-Canel

MIAMI, Estados Unidos.- Después de que esta semana The New York Times publicara un reportaje en el que 16 médicos cubanos dan testimonio de cómo fueron utilizados para contribuir a elecciones fraudulentas en Venezuela y coaccionar a los votantes para elegir a Nicolás Maduro, el gobierno cubano reaccionó, y no de la mejor manera.

Miguel Díaz-Canel y la cúpula de La Habana no se lo tomó muy bien, y arremetió contra el periódico neoyorkino en Twitter, diciendo que los médicos cubanos “jamás podrán ser difamados”.

#Médicos cubanos jamás podrán ser difamados. Su

extraordinaria obra humana en tierras que el imperio llama “oscuros

rincones del mundo”, desmienten al #NYT y a su reportero Casey.

Alimentar guerra de odio de Marco Rubio contra #Cuba y #Venezuela es un crimen. #SomosCuba 🇨🇺 pic.twitter.com/AX5TIjLpID — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) 19 de marzo de 2019

“Su extraordinaria obra humana en tierras que el imperio llama “oscuros rincones del mundo”, desmienten al NYT y a su reportero Casey. Alimentar [la] guerra de odio de Marco Rubio contra Cuba y Venezuela es un crimen”, dijo el sucesor de Raúl Castro.

Sin embargo, The New York Times se tomó el tiempo de responder al gobernante, también en Twitter, asegurándole que respaldan el reportaje publicado por su reportero Nicholas Casey. “Este tipo de periodismo riguroso es el núcleo de nuestro trabajo”, zanjó el rotativo neoyorquino.

Nuestra historia está basada en entrevistas con 16 miembros de las misiones médicas de Cuba en Venezuela, quienes describieron un sistema de manipulación política en el que sus servicios fueron utilizados para obtener votos para el partido gobernante. https://t.co/PnAPT5NXRr pic.twitter.com/QOk9CYPcJU — NYTimes Communications (@NYTimesPR) 19 de marzo de 2019

En otro tuit, The New York Times le recuerda a Díaz-Canel que el reportaje contaba con las historias de 16 médicos cubanos que habían abandonado las misiones de la isla, “quienes describieron un sistema de manipulación política en el que sus servicios fueron utilizados para obtener votos para el partido gobernante”.

Respaldamos nuestra historia. Este tipo de periodismo riguroso es el núcleo de nuestro trabajo. pic.twitter.com/YdlCmc6oBW — NYTimes Communications (@NYTimesPR) 19 de marzo de 2019

La publicación este domingo del reportaje, en español e inglés, ha desatado una campaña propagandística en los medios oficiales cubanos.

Granma, por ejemplo, el diario oficial del Partido Comunista y único, publicó un artículo titulado ¿La verdad o la visa?: las mentiras de The New York Times contra Cuba y Venezuela. En él insinuaban que los médicos entrevistados para el reportaje del Times buscan emigrar a Estados Unidos, algo que ya desmintieron algunos de los galenos.

Asimismo, el mismo medio este martes publicó otro texto titulado La colaboración cubana: principos y verdades desde Venezuela, y el encabezado reza “Todos lo saben en Venezuela: las atenciones parten de la ética médica. A ningún enfermo se le pregunta por su afiliación política ni se le pide dinero; son personas, pacientes, seres humanos… y eso basta para sensibilizar a médicos formados en los valores de la Revolución. Para hacerla grande, ellos no tienen que inocularla.”

Juventud Rebelde, por su parte, publicó también “un conjunto de trabajos” acerca de “la verdadera labor” de los médicos cubanos en Venezuela “en contraposición a la manipulación mediática emitida por el periódico estadounidense The New York Times”.

Se estima que en Venezuela hay más de 24 000 médicos cubanos, aunque en los últimos meses se unieron alrededor de 2 000 que salieron de Brasil el pasado diciembre, cuando Cuba suspendió su participación en el programa Más Médicos, tras no aceptar las condiciones del en ese entonces candidato electo a la presidencia, Jair Bolsonaro.

Entretanto, esos servicios médicos son pagados por Caracas a La Habana con petróleo, un subsidio gigante que ha permitido al régimen de la Isla subsistir. A eso se suma el dinero que recaudan de los salarios de los profesionales, ya que el gobierno de la Isla se queda con el 70 por ciento de cada cheque. Según las autoridades en Cuba, el dinero se emplea en el sistema de salud pública antillano.