MADRID, España.- El grupo The Latin Divos, integrado por Will Corujo, Ernesto Cabrera y Fernando González, estrenó el tema musical “Libertad 11-J”, en conmemoración al primer aniversario de las protestas antigubernamentales que se extendieron por toda Cuba el 11 de julio de 2021.

Grabada en la ciudad de Miami en junio pasado y escrita por el director del trío, Will Corujo, la canción es un homenaje a todos las personas encarceladas por el régimen por su participación en las manifestaciones de ese día; así como un reclamo de libertad, de cambios democráticos en la Isla y una exigencia a que se respeten los derechos humanos.

Los arreglos y la producción de “Libertad 11-J” estuvieron a cargo de Alean Imbert, quien había sido arreglista de la canción “Patria y Vida”, devenida himno del pueblo cubano y ganadora de dos Grammy Latinos.

En recientes declaraciones a América TV Corujo explicó que el tema surgió “por una necesidad de libre expresión, con la que quiso sumarse a las denuncias a la dictadura”.

“Surgió como conmemoración al primer aniversario de las protestas populares donde la gente salió a decir lo que sentía y salió a exigir libertad. (…) No puede existir ni patria ni vida sin libertad. Sin libertad no puede haber una nación, no puede haber nada”, agregó.

“Es una canción de añoranza, crítica y denuncias por estas condenas a quienes han sido encarcelados injustamente, muchos de ellos menores de edad”, señaló el también violinista.

Corujo, quien radica en Miami, comentó que salió de Cuba por “la falta de libertad de expresión”.

“Era quedarme o ir preso, porque fui muy contestatario. Siempre me ha gustado decir lo que pienso y defender mis ideales”, dijo al respecto.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.