MIAMI, Estados Unidos. – La activista cubana y exprisionera política Thais Mailén Franco aseguró este miércoles a CubaNet que la Seguridad del Estado la ha amenazado con abrirle una causa tras la aprobación de un nuevo Código Penal, prevista para este año.

“Me han dicho que escoja cárcel o exilio. Para mí es doloroso. Yo he salido del país y nunca me he quedado. Pero sabemos que a la Seguridad del Estado le gusta echar años como si fueran rayas que están anotando en una libreta. Nunca me quedé fuera del país y ahora me veo obligada a salir. Me lo dijeron así: ‘Si te quedas en Cuba vas a ir presa. Si te quedas te tienes que callar y, si no, te tienes que ir con tus tres hijos’”, contó.

La activista cubana fue una de las participantes en la protesta de la calle Obispo, ocurrida en La Habana Vieja en abril de 2021. Por ese motivo, Franco se mantuvo casi cinco meses en prisión. Fue liberada el pasado 21 de septiembre bajo medida cautelar.

“Desde que salí de prisión la Seguridad del Estado no ha dejado de hostigarme, detenerme y amenazarme, tanto a mí como a mi familia y a mis hijos”, dijo este miércoles.

Asimismo, denunció las acciones represivas contra sus hijos. “Los niños han estado nerviosos por toda esta situación, porque ellos [los agentes de la Seguridad del Estado] a cada momento pueden venir y tocar la puerta y detenerme como mismo les hacen a todos los activistas”.

La activista aseguró que las autoridades del régimen violaron sus derechos desde el momento de su detención, el 30 de abril de 2021. “Mis hijos estuvieron solos por más de 10 días porque mis padres son de Santiago de Cuba. A mí me negaron una llamada telefónica durante todo ese tiempo”, lamentó.

“Incluso a los niños se les ha hecho bullying en las escuelas”, agregó.

Por otro lado, indicó que el panorama represivo en Cuba, así como las amenazas que ha recibido, alimentan su miedo de volver a ir a prisión. “La última vez, el 18 de enero, me hicieron dos detenciones. Me llevaron para las afueras de [la cárcel de] El Guatao. A raíz de ese día para acá me siento alterada”, contó.

La activista calificó como “horribles” e “injustas” las condenas contra los manifestantes del 11J. “Le están quitando tantos años de vida al pueblo de Cuba por solo pedir libertad…”, dijo.

Franco reside en el barrio Los Sitios, perteneciente al municipio capitalino de Centro Habana. “Aquí ―dice― muchas personas se limitan a saludarme porque muchas veces estoy sitiada y otras está la Seguridad del Estado vigilando. A veces ponen patrullas en las esquinas. Los vecinos me saludan con miedo a que la Seguridad vaya a ir por ellos por tener algún vínculo conmigo”, termina.

