MADRID, España.- La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) informó en la tarde de este miércoles que las centrales termoeléctricas (CTE) Antonio Maceo (Renté), en Santiago de Cuba, y Antonio Guiteras, de Matanzas, dos de las principales del país, salieron nuevamente del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

En escuetas notas compartidas en Facebook, con espacio de solo una hora entre una y otra, la entidad indicó que en el caso de Renté se debía a un salidero en la caldera; mientras que en el de la Guiteras a la falta de agua.

La emisora matancera Radio 26 al ofrecer más detalles señaló que como consecuencia de la contaminación y disminución del flujo de agua cruda al bloque yumurino tras operaciones de manipulación de válvulas en la base de supertanqueros de Matanzas, la CTE Antonio Guiteras interrumpió la generación.

“El nivel de agua resultó insuficiente para ajustar el necesario tratamiento de desmineralización con las demandas de la industria, que exigía alrededor de 60 metros cúbicos por hora”, precisa Radio 26.

El lunes la CTE Antonio Guiteras se encontraba también fuera del SEN por falta de combustible. Solo 17 minutos después de su restablecimiento, el martes, las autoridades volvieron a informar sobre otra falla por “causas desconocidas”.

Los cubanos reaccionan en redes tras las recientes roturas de las termoeléctricas

Ante el nuevo anuncio de la salida del SEN de la Antonio Guiteras y Rente, los cubanos no han tardado en expresar su descontento a través de comentarios en las publicaciones.

“Respétense y no se pronuncien en las redes. Eso de que todos los días haya un problema no habla bien de su trabajo”, dijo la usuaria Yadida Barthelemy.

“Por favor, no jueguen más con la estabilidad de sus clientes, del pueblo. No anuncien más que se incorporó X unidad, X termoeléctrica al Sistema Eléctrico Nacional para después anunciar que salieron nuevamente. Hoy se anunció la entrada de la Guiteras y la Unidad No. 6 de la Antonio Maceo…Y miren… Nuevamente fuera del sistema. Si no están en condiciones no lo anuncien. El pueblo se merece respeto”, expresó Adaymis Domínguez Martínez.

Mientras que Lindomar Acosta Pérez escribió: “Al parecer nada de lo que hacen en esas unidades sirve, porque no trabajan ni un día”.

Debido a las reiteradas roturas de las termoeléctricas y el déficit de generación el régimen lleva meses sometiendo al pueblo a extensos apagones. Para mostrar su descontento ante esta situación, cada vez más insostenible, los cubanos han tomado las calles durante los últimos meses. Tal fue el caso de la manifestación en Holguín a comienzos de la semana en curso, y la ocurrida en julio pasado en Los Palacios, Pinar del Río.

