LA HABANA, Cuba. – Leosvel Estrada Ruiz, el joven cubano que contó a CubaNet que tuvo que prostituirse desde los 14 años para asegurar techo y alimentación, denunció acoso y amenazas del régimen de la Isla tras la publicación de su historia.

“A raíz del trabajo publicado en CubaNet sobre mis condiciones de vida, la abogada del Centro Nacional de Prevención de Enfermedades me explicó que allí fueron la gente de la CI (Contrainteligencia) para exigir que retirara el video de Internet, o no podría continuar en el centro”.

“Dicen ellos que, como yo estoy diciendo que el Gobierno no me ayuda, les estoy dando la espalda. Entonces, si el video sigue (en Internet) tengo que retirarme de allí’’, contó Estrada Ruiz sobre las amenazas en su contra.

El joven se desempeña como promotor voluntario en Prosalud (Unidad de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades), actividad que realiza desde que recibió su diagnóstico como portador del VIH.

Según destaca, la Seguridad del Estado le exigió eliminar de las redes el video publicado por CubaNet. Solo entonces revisarían su caso e intentarían darle solución a los reclamos suyos y de su madre, quienes han solicitado una vivienda durante 15 años.

“Están violando mi libertad de expresión, mis derechos humanos, porque ellos quieren que yo quite el video. No entiendo el por qué si es la realidad en la que estoy viviendo”, aseguró.

“Tengo miedo de las represalias que puedan tomar conmigo. Dicen que puedo caer detenido por haber subido ese video, y por estar hablando mal del Gobierno, lo cual no es verdad, porque yo solo conté la situación por la que estoy pasando desde que era un niño”, precisó el joven.

Cuando solo tenía seis años de vida, Estrada Ruiz y su madre fueron echados a la calle por su padre, sin que las autoridades intervinieran en el caso. A los 14 años de edad asegura que tuvo que comenzar a prostituirse para poder sustentarse económicamente, causa por la cual quedó infectado con el VIH.

En la actualidad, madre e hijo viven en una pequeña “vivienda” de madera, construida por ellos mismos en los terrenos donde estuvo ubicada la antigua tenería de La Lisa. Dicha “casa”, en estado constructivo pésimo, ni siquiera cuenta con servicio sanitario.

Asimismo, Estrada Ruiz explica que actualmente está cumpliendo una sanción de dos años de trabajo correccional sin internamiento por el delito de “peligrosidad social predelictiva”. El joven fue arrestado durante un operativo policial en los alrededores del Parque de la Fraternidad, en La Habana, con el pretexto de que era proclive a la prostitución.

“Me llevaron a juicio por ‘índice de peligro’ por prostitución. Actualmente estoy cumpliendo sanción, algo que no expliqué en la primera entrevista porque no quería hablar de cosas políticas y, por eso, no lo creía necesario. Solo quería contar la situación en la que vivo’’, enfatizó.

Según establece la ley en Cuba, se considera “estado peligroso” la especial proclividad en que se halla una persona para cometer delitos, demostrada por su conducta en contradicción manifiesta con las normas de la llamada moral socialista.

Sin embargo, Mariela Ruiz Vaillán, la madre del joven, califica la actitud del régimen como “un chantaje’’.

“En 18 años nunca hicieron nada para ayudarnos, resulta que ahora Leosvel tiene que quitar el video para que lo ayuden. Eso no puede ser así porque él tiene su libertad de expresión… Fueron a manipularlo. ¿Por qué no vinieron a verme a mí, que soy su mamá”, se preguntó.

En tal sentido, Ruiz Vaillán emplaza al régimen cubano: “Por qué es que no respetan la libertad de expresión de los cubanos? Basta de injusticias, ¿hasta cuándo nos van a estar machacando?”.