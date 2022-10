LA HABANA, Cuba. – “En este maldito Combinado del Este los derechos humanos no existen”, denuncia el preso político Yuri Almenares González, quien acusa a un oficial de esa prisión de máxima seguridad de haberlo “violentado” el pasado 14 de septiembre.

Vía telefónica, Almenares González contó a CubaNet que el día de marras fue golpeado por el guardia llamado Brayan y que, a pesar de haberse emitido un certificado médico por las lesiones que sufrió, no se tomó ninguna medida contra el carcelero.

“Ese día desde las 7:00 de la mañana yo estaba solicitando atención médica por la gripe y no me la daban. Ya después reventé y empecé a gritar ‘Patria y Vida’ y ‘Abajo la dictadura’”, relató.

“Cuando él [Brayan] me saca de la celda, me aprieta las esposas a todo lo que da. Yo le dije que esa no era la forma de ponerlas, a lo que respondió: ‘Esto es lo que tú llevas’. Cuando vio en el paso de escalera que nadie estaba viendo me levantó las manos hacia arriba, esposado hacia atrás y empezó a meterme [golpes]”, también cuenta el preso político.

Almenares González, autor del canal de YouTube “La Caimana de Georgia”, denunció las “torturas” que se cometen contra él en el Combinado del Este, donde cumple una sanción de siete años de privación de libertad por el supuesto delito de “propaganda enemiga de carácter continuado”.

“Por tantas torturas que he recibido aquí, acoso, represión, maltrato físico constante, he caído en la autoagresión y tengo más de 16 cicatrices en los antebrazos, y como siete cortes en el cuello, cerca de la vena aorta. Las medidas [disciplinarias] nos las ponen a nosotros, no a los guardias. Nosotros tenemos que dejarnos dar golpes”, dijo.

El preso político, miembro del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), también cuenta que sufre “mucha discriminación” por ser gay. “Yo no pensé que iba a sufrir esto a mis 41 años”, se lamentó.

Yuri Almenares González emigró a Estados Unidos en 2009. En febrero de 2020, en su último viaje a Cuba, fue arrestado en la provincia de Holguín por el supuesto delito de “ultraje a los símbolos de la patria”. Aunque fue liberado, meses más tarde, el 17 de mayo de 2020, fue detenido en La Habana por, supuestamente, haber colgado carteles contra el régimen.

“Fui a un juicio que era un circo, me tuve que plantar para llegar a ese show mediático que forman ellos en los tribunales, juicios hechos, pues los carteles que ellos dicen no pueden existir porque yo no los puse”, aseguró.

En agosto, CubaNet informó sobre la golpiza recibida por Almenares González, que denunció haber sido golpeado violentamente por negarse a usar el uniforme de los reclusos.

