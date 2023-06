LA HABANA, Cuba. – “Quisiera que alguien me ayudara y me apoyara con el problema de mi casa”, pide ante las cámaras de CubaNet Lionel Milán Alexander mientras apunta al agua acumulada en el interior de su hogar debido a las recientes lluvias.

La llegada de la temporada lluviosa, asegura el hombre, trajo un “infierno” a su vida, pues con la caída del menor aguacero su casa se inunda totalmente.

“Mira la situación de mi cama, mira cómo la tengo”, dice mientras muestra una cama mojada.

Según Milán Alexander, su situación es “bien” conocida por las autoridades municipales, pero la respuesta siempre ha sido “que no tienen la solución en las manos”.

El entrevistado además mostró a CubaNet cómo ha perdido las pocas pertenencias que posee, incluidos equipos electrónicos. “Mira las ropas cómo se me mojaron. El otro ventilador que tenía también se me mojó y se me echó a perder, lo tuve que botar, y algunos otros equipos como la olla arrocera y el fogón también se me mojaron”, lamentó.

Milán Alexander dijo sentirse “desesperado”, en medio de la situación de su vivienda y atendiendo a una hija que padece varias enfermedades. “Yo no soy de hacer bulla, de hacer grupo… Yo simplemente lo que quiero es que se me resuelva la situación de mi casa y más nada”, dijo.

La vivienda de Lionel Milán Alexander está ubicada en Indaya, un asentamiento irregular del municipio capitalino de Marianao. El inmueble, al igual que la mayoría de las que componen la localidad, fue construido por debajo del nivel de la vía pública, lo que provoca que cuando llueve el agua escurra y penetre en el inmueble.

“Yo he cumplido hasta misiones internacionalistas, y ni por eso han tenido consideración conmigo. Yo sé que el país tiene una situación bastante crítica, pero con lo que yo estoy planteando ya era para que se me hubiera resuelto el problema que tengo”, concluyó Milán Alexander.