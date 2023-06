MADRID, España.- El botero (taxista privado) cubano Fernando Rafael González Colet entregó este martes una carta al Departamento de Atención a la Población del Ministerio del Transporte de La Habana con una serie de sugerencias que considera beneficiosas para los boteros y para la población en general.

“Familia, voy en camino a entregar la carta a dpth. Estaré en el parqueo de Vía Azul para los que quieran saber su contenido. Muy triste de ver los taxis sin sus pegatinas y banderolas. Vamos a tratar de hacer un cambio. Saludos para todos los boteros que son los que realmente mueven La Habana”, había anunciado el ciudadano a través de Facebook.

Posteriormente, en la misma red social, compartió la carta y dio detalles del encuentro con las autoridades que la recibieron.

“En horas de la tarde me entrevisté con el especialista en atención a la población del Dirección General de Transporte Habana, el compañero Moisés, quien de manera cordial y respetuosa me invitó a pasar a su oficina (no tenía aire acondicionado), donde tuvimos un intercambio de criterios según el leía mi carta”, explica.

“El compañero no quiso tocar el tema precio de partes piezas y agravados, pero me garantizó que sí están trabajando con formas de gestión no estatal, dígase MiPYMES y TCP”. (…) Me citó de ejemplo la reparación que se lleva a cabo en las instalaciones de dicha dirección de La Habana y la parada que se encuentra en la misma avenida 26, a menos de 500 metros de la dirección provincial de transporte. Aquello me pareció una broma de mal gusto y una burla a mi persona, me pareció que el dinero de los impuestos y pago de chapa fuera usado para darle color y glamur a todo aquello y seguir manteniendo nuestras vías desprovistas de seguridad y toda la infraestructura vial hecha pedazos”, se lee en un fragmento del documento.

Sugerencias del taxista a las autoridades de Transporte

Crear un mínimo de dos puntos de abastecimiento de combustible en La Habana para taxistas y camioneros privados con su documentación en regla. Estos puntos deben estar provistos de un agente del orden y un inspector de transporte

Crear mínimo dos puntos de venta de piezas para los autos a precios asequibles

Aprobar formas de gestión no estatal o trabajar en conjunto con la dirección nacional de Transporte sobre el transporte público.

Mejorar la infraestructura vial

Al compartir la carta, señaló que esperará por la respuesta prometida. De no recibir respuesta, “lo tomará como una falta de respeto a su persona e irá personalmente al Ministerio del Transporte a tramitar una queja por dejadez y otra sobre el tema que afecta actualmente al pueblo, a los transportistas y a todos los choferes”.

Vale destacar que estas solicitudes del taxista cubano ocurren en medio de una huelga de transportistas, debido al tope de precios impuesto por el régimen al transporte privado la pasada semana.