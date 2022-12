LA HABANA, Cuba. – Desde el pasado 6 de diciembre, el estadio Santiago Changa Mederos, de la Ciudad Deportiva, acoge la Primera Copa de Béisbol Benito Camacho “In Memoriam”. En medio de una sequía de triunfos de más de una década para el béisbol capitalino, el torneo sustituye por falta de recursos a la Serie Provincial de la disciplina.

A diferencia de los 15 equipos que tradicionalmente juegan la primera categoría de La Habana, la nueva copa se disputa en un formato cuadrangular ―Constructores, Capitalinos, Giraldillos y Gran Habana― de 12 partidos. Los primeros dos clasificados pasarán a una serie de play-off por la disputa del título.

En declaraciones concedidas a CubaNet, una funcionaria de la sede provincial del Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación (INDER), bajo condición de anonimato, señaló que el evento constituye “un paso de retroceso” para el desarrollo de la pelota habanera.

En particular, la funcionaria cuestionó que los recursos destinados no alcancen para cubrir la transportación de los atletas desde los municipios hasta la sede de la serie, ni la alimentación, uniformes e implementos deportivos que deben usar, como guantes, spikes, coderas y tobilleras.

“Si no tienes recursos y por eso vas a quitar la serie provincial, por lo menos garantiza que este torneo reciba lo suficiente para que salga con la calidad que se necesita. Por ejemplo, los pitchers no pueden mejorar sus lanzamientos porque las pelotas no son buenas y se les dificulta realizar los agarres correctamente”, acotó.

Asimismo, criticó la estructuración de la competencia y su organización. En esencia, explica que más de 200 atletas quedaron fuera de la convocatoria para el torneo antesala a la conformación de la preselección del equipo Industriales.

“Se repiten los mismos errores de la Liga Élite, no puede haber desarrollo cuando la mayoría de los peloteros no tienen dónde aprender y consolidar habilidades. Por otro lado, no se puede alcanzar la forma competitiva en 12 juegos; sobre todo porque no hubo un proceso previo de entrenamiento. Hay muchachos que salieron del Servicio Militar directo a jugar”, dijo.

A pesar de esto, el INDER tampoco propició a tiempo las licencias deportivas que deben presentar los atletas en sus centros laborales. En consecuencia, salvo Gran Habana en condición de equipo reserva de Industriales, el resto de las nóminas se han presentado incompletas en los partidos.

La funcionaria del INDER argumenta que la incorporación de la Liga Élite limita el espacio para planificar los diferentes campeonatos nacionales. Según adelanta, con vistas al Clásico Mundial de 2023 se prevé que coincidan los campeonatos de las categorías de mayores y Sub-23.

“La Benito Camacho es la cantera para ambos equipos. Como se está concibiendo, hay que ver de qué manera se maneja la situación porque muchos de los atletas de Industriales son Sub-23. ¿A quién priorizar? De todos modos, van a tener que improvisar, y una de las causas es que están matando la cantera”, concluyó la funcionaria.

Otro de los problemas del certamen es la falta de divulgación que tiene y el poco público que asiste al “Changa” a presenciar los encuentros, los cuales se desarrollan de lunes a viernes en los horarios atípicos de 10:00 de la mañana y 2:00 de la tarde.

Ailén Machado Cubillas, empleada de la instalación deportiva que en las extintas series provinciales servía de sede a la novena del municipio Cerro, comentó que durante los primeros tres desafíos las taquillas del estadio ni siquiera vendieron 100 entradas.

“Viene muy poca gente; es que tampoco lo saben y este campeonato no es como las series provinciales, en las cuales los equipos tienen sus aficionados. Cuando jugaba el Cerro se llenaba, se volvía una caldera caliente. La verdad es que esto no estuvo bien planificado, ni siquiera hay el café que se les debe dar a los árbitros en el descanso del quinto inning”, comentó Machado.

