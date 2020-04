Susana Pérez responde a los “haters” que no toleran sus críticas al régimen

MIAMI, Estados Unidos.- A la actriz cubana Susana Pérez la han atacado desde Cuba por los reclamos que ha hecho al régimen de la Isla, incluido el cese del hostigamiento a que son sometidos los periodistas independientes, por lo que la actriz a decidido responder a los “haters”.

En sus redes sociales Susana Pérez ha reclamado además que se derogue el Decreto-Ley 370, que termine el hambre y la represión del pueblo de Cuba, así como la corrupción que sigue ganado terreno, algo que la ha vuelto blanco de mensajes de odio desde la Isla, ofensas y cuestionamientos.

En una transmisión de su hijo, el también actor Roberto San Martín, Susana Pérez aseguró: “Yo la mayoría de los mensajes no los he leído, honestamente, no pierdo mi energía en eso ni pienso darles un minuto de fama a los haters”.

“Yo tengo el derecho de expresar lo que pienso y lo que siento porque lo reprimí por muchos años y muchos reproches que me he hecho por haberlos reprimido. Yo admiro mucho a gente como Ferrer, Payá, Yoani, que son capaces de mantener esa línea de resistencia”.

“Los tiempos también han cambiado, cuando yo estaba en Cuba no existía la posibilidad de que los demás se enteraran de lo que estaba ocurriendo, y yo me he enterado de muchas cosas después de que llegué a Estados Unidos. No había internet, no había redes sociales y desaparecían a una persona impunemente porque nadie se enteraba y sí tuve miedo por mí y por mi familia y el que no haya tenido miedo que tire la primera piedra”, dijo.

Y agregó: “Tengo derecho a expresar lo que pienso, y yo no he ofendido a nadie, sin embargo, todos esos haters lo que han hecho es ofenderme. A mí la revolución no me dio casa, educación gratuita hay en todas partes, no se dejen engañar, es verdad que la salud hay que pagarla, pero también es verdad que te tratan como si fueras millonario y la salud pública en Cuba deja mucho que desear”, sostuvo.

En el video, la actriz cubana admitió que llegó a creer en el proceso político cubano, pero luego fue abriendo los ojos una vez comenzó a salir de Cuba. “Yo sé que es muy triste después de que tú le has dedicado 60 años a un proceso decir: ‘Me equivoqué y estoy decepcionado’, yo por lo menos lo confieso, me harté de las mentiras, de estar oyendo lo mismo, de estar pensando que el año que viene va a mejorar, me harté de que me engañaran, me harté de todo, cada vez que salía del país abría los ojos”.

“Me duele muchísimo Cuba, me duele muchísimo mi país, lo que está pasando, yo no he ofendido a nadie y le doy el visto bueno a todo el que se sienta bien y quiera seguir haciendo cola para comprar un pedazo de pollo, yo no, yo me harté de eso”.

Y le envió un mensaje a aquellos que han tratado de denigrar su carrera desde que llegó a Estados Unidos: “y no se preocupen tanto por mi carrera, yo mi carrera ya la hice, y además aquí en Miami tengo el reconocimiento de todo el mundo en las calles, he estado trabajando desde que llegué, he trabajado en televisión y todos los años tengo una puesta en escena”.