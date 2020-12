Surinam amenaza a cubanos en la frontera con desalojo forzoso

MIAMI, Estados Unidos.- Los cubanos plantados en un muelle del occidente de Surinam, en Nickerie, a la espera de cruzar la frontera hacia Guyana, fueron informados por las autoridades que deben abandonar el lugar o serán desalojados, por la fuerza de ser necesario, informó este martes Radio Televisión Martí.

De acuerdo a la nota, los migrantes dijeron que en una reunión con el jefe de la policía y del gobierno de Nickerie les fue comunicado que Guyana ha negado de manera oficial su ingreso al país.

“El encuentro transcurrió sin incidentes, muy organizado y en medio de una fuerte presencia militar, incluso con agentes uniformados que portaban armas largas”, dijo a Radio Televisión Martí, Yissel.

“De un grupo de 462 personas que iniciaron la acampada el pasado 30 de noviembre, permanecen en el muelle entre 200 y 230”, luego de que ante la amenaza de las autoridades algunas familias regresaran a Paramaribo, la capital, a más de 200 kilómetros de Nickerie, comunicó Yissel a Martí.

Sin embargo, los que quedan en el lugar mantienen las esperanzas de que el servicio de ferry, suspendido la pasada semana, se reanude. “Estamos decididos a no abandonar el sitio voluntariamente. Nos quieren llevar de vuelta a Paramaribo, la capital. Ahí no tenemos nada que hacer, no tenemos donde vivir, ni recursos para un arriendo”, afirmó la joven.

El grupo de cubanos en la frontera de Surinam “pretende iniciar en Guyana una caravana rumbo a Brasil, Perú, Ecuador, Colombia y atravesar el istmo centroamericano hasta llegar a México”, y como destino final la frontera sur de Estados Unidos para pedir asilo político.

Yisel aseguró que como las autoridades quieren sacarlos del sitio, “pues recogimos todo, carpas y pertenencias. Estamos durmiendo hace dos días en el piso, a la intemperie. Esto es un embarcadero y somos pasajeros que esperamos por la reanudación del servicio”.

Entretanto, al menos tres veces al día los cubanos protagonizan toques de cazuelas como parte de su demanda de que los dejen continuar viaje, se ponen tape en la boca y realizan sentadas.

