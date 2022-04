MIAMI, Estados Unidos.- La ministra de Defensa de Sudáfrica, Thandi Modise, presentará ante el Parlamento los resultados, hasta el momento, de la investigación sobre la compra millonaria a Cuba el pasado año de fármacos contra la COVID-19 .

De acuerdo a un reporte del diario Politics Web, Modise accedió a divulgar los resultados preliminares del informe luego de que fuera presentada una solicitud para acceder a documentos clasificados (Promotion of Access to Information Act).

En agosto de 2021 Modise, en ese entonces recién nombrada ministra de Defensa y Veteranos Militares de Sudáfrica, dijo que las cabezas rodarían después de que se revelara una compra por la suma de 214 millones de rands (equivalente a más de 14 millones de dólares) a Cuba de medicamentos contra el Covid-19 no registrados.

Casi siete meses después, el informe asegura que el Consejo del Comando Militar sudafricano, bajo las órdenes de los generales Shoke Dabula y Mzikayise Tyhalisi, obtuvo las drogas cubanas no registradas a pesar de que estaba saltándose las regulaciones de adquisición e importación de medicamentos.

Los generales, cita el medio de prensa, no se adhirieron “a las disposiciones de la Autoridad Reguladora de Productos de Salud de Sudáfrica (SAHPRA) y las Directrices de Adquisiciones de la PFMA”, lo que significa que las tres primeras entregas de los fármacos cubanos (Heberon Alpha R 2B, conocido como Interferón Alfa 2b) fueron “fraudulentas”.

Según el informe, “las partes implicadas siguieron adelante con este acuerdo plenamente conscientes de las restricciones financieras agudas del Departamento de Defensa (DoD) y la Fuerza de Defensa Nacional de Sudáfrica (SANDF). Afortunadamente, el director Financiero (CFO) tomó el paso valiente de rechazar los pagos de la segunda y la tercera entrega”.

La oficina del Auditor General de Sudáfrica (AGSA) clasificó las cuatro órdenes “como gastos irregulares, infructuosos y desperdiciados. Esto, por extensión, significa que todos los contratos en virtud de la Operación Thusano fueron irregulares”.

Ahora la responsabilidad recae en el Departamento de Defensa y el SANDF, reza el reporte, quienes deberán tomar medidas disciplinarias contra todas las personas involucradas en el escándalo, y, de ser necesario, si se descubre que se violó la ley presentar cargos criminales.

“Si la eficacia del fármaco es buena o no, no viene al caso. El punto aquí es quién autorizó esto fuera del Departamento de Salud. Se debe seguir el proceso de adquisición. No puedo despertarme mañana y decir que quiero un helicóptero y ya está”, dijo Modise el pasado año cuando se destapó el escándalo por la compra millonaria.

“Hay procesos que hay que respetar. No hay forma de que no vayan a rodar cabezas. No vamos a excusar las cosas, porque estaremos sentando un mal precedente”, agregó.

El regulador de productos de salud de Sudáfrica solicitó el pasado mes de diciembre de 2021 que la Fuerza de Defensa devolviera a la isla el Heberon Alpha R 2B, o el gobierno confiscaría y destruiría la droga.

Según se conoció en ese momento, esa era la primera vez que el regulador realizaba tal orden después de que iniciaran las investigaciones por el escándalo.

