CIUDAD DE MÉXICO, México.- El reloj que el dictador Fidel Castro regaló a la diva italiana Gina Lollobrigida se subastará en Italia este mes junto a más de 400 joyas, muebles y otras posesiones que pertenecieron a la actriz, fallecida el año pasado a los 95 años.

En los años 50 y 60, Lollobrigida protagonizó numerosas películas europeas y americanas junto a muchos de los principales actores de Hollywood de la época, como Sean Connery, Anthony Quinn en El jorobado de Notre Dame y Yul Brynner en Salomón y Saba.

Al parecer, la relación entre Lollobrigida y Castro comenzó en 1973, cuando el dictador pidió conocerla durante una visita política a Italia. Para entonces, Lollobrigida había desarrollado una segunda carrera como fotoperiodista y en 1974 consiguió una entrevista exclusiva con él.

Reloj que Castro regaló a Gina: Wannenes

“Cuando se me ocurrió la idea de hacer un reportaje fotográfico sobre Fidel Castro, me pregunté si no sería peligroso”, declaró más tarde a la revista italiana Gente.

“Había oído que siempre está rodeado de soldados armados, pero la idea también me fascinaba. Castro no había sido fotografiado ni entrevistado por nadie recientemente”, dijo.

En la insólita entrevista la glamurosa estrella del cine italiano de los años 50, descrita en una ocasión como “la mujer más bella del mundo”, entrevistó al dictador comunista de Cuba.

Gina Lollobrigida y Fidel Castro congeniaron a las mil maravillas, según las fuentes. Fidel Castro quedó tan prendado de su entrevistadora, que se había convertido en fotoperiodista tras el fin de su carrera cinematográfica, que se quitó el reloj y se lo regaló.

En el reloj, un Seiko de titanio, más tarde hizo grabar: “A Gina, con admiración”.

“Hay un sinfín de objetos que relatan la vida de una mujer fuera de lo común”, declaróThe Observer Guido Wannenes, director general de la casa de subastas. “El reloj de Castro es especialmente simbólico: se lo quitó de la muñeca y se lo regaló cuando se conocieron en 1974. Este gesto hizo historia. El catálogo nos dice mucho sobre una mujer que era conocida por su talento, belleza y carisma”.

Otros objetos que se subastan en la casa de subastas Wannenes de Génova son fotografías y recuerdos de encuentros que la actriz tuvo con varias personalidades, desde Marilyn Monroe, Paul Newman y Bill Clinton hasta Henry Kissinger, Humphrey Bogart y Salvador Dalí, así como varios de sus premios cinematográficos.

