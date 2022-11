LA HABANA, Cuba. – El preso político Alexander Díaz Rodríguez, encarcelado tras las protestas que tuvieron lugar el 11 de julio de 2021 en Cuba, se encuentra en “delicado estado de salud”, según denunció en conversación con CubaNet su tía Moraima Rodríguez Batista.

“Está crítico. La prisión no tiene medicamentos; le mandaron una dieta y no se la están dando, su salud está crítica”, lamentó la mujer.

De acuerdo con la entrevistada, Díaz Rodríguez sufre de cáncer de garganta, enfermedad que comenzó a padecer desde su encierro en la prisión de Guanajay y que actualmente se encuentra en tercera fase.

El opositor se encuentra recluido en la prisión Kilo 5½, en la provincia de Pinar del Río.

“Le está dando fiebre de 38 y 39 grados; pesa 110 libras y no tiene sostén en el cuerpo. Él tiene que estar acostado porque apenas se puede sentar, está muy débil”, detalló Rodríguez Batista.

Asimismo, la mujer aseguró que las autoridades carcelarias de Kilo 5½ y medio le siguen negando a su sobrino el derecho a la atención médica y a las visitas familiares.

“No le dan atención médica. Su última visita fue el día 26 de septiembre y no lo pude ver porque me dijeron que le estaban pasando sueros en la enfermería. Pero al otro día recibo una llamada de Alexander preguntándome por qué no fui a la visita; y me dijo que se le habían salido las lágrimas pensando que yo lo había abandonado”, cuenta la mujer.

En agosto pasado, el propio Díaz Rodríguez denunció en conversación con CubaNet que el régimen cubano le negaba el derecho a las visitas familiares en la prisión pinareña, así como los avituallamientos necesarios, tales como artículos de aseo y envases para recoger agua.

En esa ocasión también denunció que las autoridades penales se negaban a llevarlo al puesto médico de la prisión cada vez que lo pedía.

Díaz Rodríguez es miembro del Partido Unión por Cuba Libre y fue sentenciado a cinco años de privación de libertad por los supuestos delitos de desacato y alteración del orden, tras ser detenido durante las protestas del 11 de julio de 2021.

