MIAMI, Estados Unidos. – El abogado Stuardo Ralón, relator para Cuba de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aseguró este jueves a CubaNet que “el problema de Cuba” es la permanencia en el poder de un régimen que no respeta la dignidad de las personas, las libertades individuales, ni la democracia.

Por eso cree que la eliminación del embargo no restablecería “el respeto a los derechos humanos. No es necesariamente un problema de embargo económico o no, sino que se trata de la crisis de un régimen que no respeta las libertades básicas de los ciudadanos ni la democracia, que es la condición esencial para respetar los derechos humanos”, dijo.

Con respecto a las recientes medidas anunciadas por el Gobierno de Estados Unidos consideró que no necesariamente beneficiarán la disminución de las acciones represivas del régimen contra sus ciudadanos.

“Las medidas que se están tomando tienen una arista económica. No se habla de un restablecimiento democrático, de que alguien que piense diferente al régimen lo pueda expresar sin que esté sujeto a represión (…); es decir, la crisis estructural de derechos humanos no pasa por un tema económico de lo que se vive en la Isla, sino por la esencia de un régimen que elimina las libertades inherentes a la persona”, aseveró.

Ralón especificó que desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se hace un monitoreo que se nutre de la información suministrada por activistas y ciudadanos, las cuales se validan y sirven para analizar y visibilizar la grave situación de los derechos humanos en la Isla.

Detalló que uno de los instrumentos de la CIDH son sus informes anuales sobre la situación de los derechos humanos en la región. “Desde 1995 la Comisión incluye en el capítulo 4B a Cuba, porque al no ser una democracia se reportan violaciones sistemáticas a los derechos humanos”.

“Esta inclusión de Cuba en el capítulo 4B permite hacer una análisis académico, un análisis también de contexto político… Otras organizaciones pueden analizar y visibilizar la situación de lo que está ocurriendo en la Isla y ese es uno de los instrumentos más potentes que tiene la Comisión”, explicó.

Asimismo, informó que además de los informes anuales la CIDH publica comunicados de prensa “cuando hay crisis de mayor gravedad o hechos lamentables que haya que señalar o condenar”.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.